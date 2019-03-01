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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.03.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Şişli’de plansız yapılaşma çok var

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Binali Yıldırım: Şişli’de plansız yapılaşma çok var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şişli’de bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve dini temsilcilerle bir araya geldi. Programa Yıldırım’ın yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da eşlik etti.

 

Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, "İstanbul Yeni Havalimanı’na metro yapılıyor. Şişli, İncirli, Gayrettepe, Söğütlüçeşme 3 katlı tünel iki köprü arasından geçecek. Söğütlüçeşme’den geçecek, oradan da Gayrettepe’ye, Büyükçekmece’ye kadar devam eden bir hattımız var. Bu da E-5’e ve TEM’e paralel olarak trafik yükünü alacak çok önemli bir proje. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı. Mecidiyeköy-Mahmutbey etabı bu sene sonu açılıyor. Seneye de Mecidiyeköy-Kabataş arası açılacak. Zaten Şişli’de Taksim-Levent hattı var. Burada yaşayan kardeşlerimiz 750 metre yürüme mesafesinde mutlaka bir metro durağına erişeceksiniz. Böylece yolculuk, eziyet olmaktan çıkacak rahat bir şekilde gerçekleşecek" dedi. 

"CADDELERDE YÜRÜRKEN DEVASA BİNALAR ÜZERİNİZE GELİYOR"

"Ulaşım benim işim" diyen Yıldırım, "Şişli’de plansız yapılaşma çok var. Bunun örneklerini her yerde görüyoruz. Adeta ilçe 20 kilometrekare her tarafı iş hanı gibi. Nefes alacak yer yok. Caddelerde yürürken devasa binalar üzerinize geliyor, boğulacak gibi hissediyoruz. Çözüm bizde. Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa ve Büyükdere Caddesi’nde şehir terasları yapacağız. Yani o alanların altında yol devam edecek, üzerine de boydan boya yeşil alanlar olacak. Orada nefes alacak alanlar yapacağız" şeklinde konuştu.

ŞİŞLİ ETFAL’E YENİ DÜZENLEME

Yıldırım, "Sultan Abdülhamit’in yaptığı Meşhur Şişli Etfal Hastanesi var. Bu hastane taşındı veya taşınıyor. Miras olan bu yapıyı aslına uygun olarak ihya edecek, Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi, Çocuk ve Sağlık Bilimleri parkı haline getireceğiz. 200 yataklı hastane binasına ek olarak Abdülhamit dönemine ait sergi ve anlatımların olacağı bir müzeyi de buraya kazandıracağız. Ayrıca bilim merkezi ve çocuklarımız için önemli bir yaşam alanına dönüştüreceğiz" dedi. Şişli Nikah Salonu’nun yetersiz olduğunu belirten Yıldırım, buranın da tekrar yapılacağını ve altına da çok katlı otopark geleceğini belirtti.

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