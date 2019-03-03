Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžile'de taksi duraÄŸÄ±nda çalan telefona baktÄ±, taksi kullandÄ±
AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Åžile'de AK Parti ve MHP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatlarÄ± ile esnaf ziyaretleri yaptÄ±. Taksi duraÄŸÄ±na uÄŸrayarak gelen telefona cevap veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¼zerinde AK Parti afiÅŸlerinin bulunduÄŸu bir taksiyi de kÄ±sa sÃ¼re kullandÄ±.
Tuzla'daki konutundan ayrÄ±larak sabah saatlerinde Åžile ÃœskÃ¼dar Caddesi Ã¼zerinde bulunan AK Parti Åžile Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±'na gelen Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Kendini karÅŸÄ±layanlarla tek tek tokalaÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir sÃ¼re partililerle ayakÃ¼stÃ¼ sohbet etti. Daha sonra ilÃ§e binasÄ±na geÃ§en YÄ±ldÄ±rÄ±m, parti yÃ¶neticileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
ArdÄ±ndan ÃœskÃ¼dar Caddesi Ã¼zerinde bulunan esnafla biraraya gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir sÃ¼re vatandaÅŸlarla da sohbet etti. Daha sonra Åžile Taksi DuraÄŸÄ±â€™na da uÄŸrayan Binali YÄ±ldrÄ±m, gelen Ã§aÄŸrÄ±ya cevap vererek adrese taksi gÃ¶nderdi. Bir taksinin direksiyona da geÃ§en Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžile sokaklarÄ±nda kÄ±sa bir tur attÄ±.
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YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Åžileâ€™deki son duraÄŸÄ± MHP Åžile Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± oldu. Ä°lÃ§e yÃ¶neticileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a Åžile Sporâ€™un formasÄ± hediye edildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m daha sonra BÃ¼yÃ¼kada programÄ± iÃ§in Åžileâ€™den ayrÄ±ldÄ±.
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