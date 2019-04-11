Binali Yıldırım: Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, paylaşımında "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Son günlerde seçim süreci— Binali Yıldırım (@BY) 11 Nisan 2019
ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var.
Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum.
Seçmen söyleyeceğini söyledi.
Artık söz YSK’nındır.
Nokta.
Saygılarımla.
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