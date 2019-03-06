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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.03.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü

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Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.

Binali Yıldırım, Halkalı'da Millet Kütüphanesi açılışı yaptı. Ardından MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Garip Dede Türbesi Cemevi'ni ziyaret eden Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, Bizim kültürümüz ve değerlerimiz aynıdır, çatışacak ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Bugün Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, bu insanlar, Allah dostu. Bu insanlarla ilgili hiç kimsenin bir problemi var mı? Sünnilerin de bir problemi yok, Alevilerin de problemi yok. Ben bu kültürün içinden gelmiş bir kardeşinizim. Ben Alevi kültürü, Sünni ve Alevilerin bir arada binlerce yıl beraber yaşadığı bir bölgenin insanıyım, Erzincanlıyım. Benim ismimi koyan bir alevi komşumuz. Niye koymuş? Anam anlatırdı rahmetli, çok ahlaklı çok sevilirdi, 'sen de öyle biri olasın diye ismini koyduk' derdi bana. Bu kadar birbirimize yakınız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesini, bağımsızlığımızı beraber kazandık. Ülkemizin kalkınması, refahı için beraber çalıştık. Zor zamanlarda da zorlukları paylaştık, azalttık. Sevinçli zamanlarımızda, sevinçleri paylaşıp çoğaltacağız" dedi.

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