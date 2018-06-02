Binali Yıldırım: Sayın İnce birisi seni işletmiş

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu. Yıldırım'ın konuşması özetle şöyle: Ankara, tertemiz pırıl prıl bir şehir oldu. Bunu birlikte başardık. Bu kadrolar başardı, sizler başardınız. Ankara Türkiye'nin gözbebeğidir. 16 yıl boyunca Ankaramıza 116 milyar yatırım yaptık. Ankara demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü neler geçirdi ne badireler atlattı. Ne acılar yaşadı.

En sonuncusu 15 Temmuz, İstanbul'dan sonra en fazla şehit verdiğimiz ilimiz Ankara. O gece canını dişine takan, göğsünü mermilere siper eden vatandaşlarımız tarafından meydanlara doldu, alçaklara hak ettiği dersin verildiği bir dersin adıdır, başkentimizin adıdır. O gece liderimiz cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indiniz. Alçaklara dur dediniz, bayrağımızı indirtmediniz, ezanımızı dindirtmediniz, demokrasimizi kurtardınız.

'TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ'

Rabbime hamdolsun, umudun büyük hedeflerin büyük hayallerin gerçeğe döndüğü şehir Ankara'dır. Şimdi yeni bir heyecan var. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir döneme gün sayıyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarını 2023'e taşıyacak tarihi bir seçime gidiyoruz. Sizler ülkemizi Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız hep beraber yine meydanlardayız. Yine sahadayız.

BU SEÇİMİN ÖNEMLİ BİR FARKLILIĞI VAR'

Partimizin 13. zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Allah'ın izni ve inayeti ile milletimizin kararı ile 24 Haziran'da bir kez daha ne diyoruz durmak yok, yola devam. İşte bu yolda bayrağı devralacak Türkiye'yi aydınlık ufuklara taşıyacak birbirinden değerli adaylarımız kardeşlerimiz burada. İşte Ankara'nın temsilcileri, birbirinden değerli vekil adaylarımız burada. İnşallah Ankaralı hemşehrilerimizden vekaleti alarak tarihin en güçlü meclisini oluşturacaksınız. Bu seçimin önemli bir farklılığı var bu seçim 16 Nisan referandumundan sonra kabul edilen anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanacağı ilk seçimdir. Bu seçimin milletvekilleri yeni sistemin ilk milletvekilleri olacak. Türkiye yeni sisteme yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştiren güçlü hükümete, istikrarlı yönetime sahip olacak.

TBMM'de yeni bir görev anlayışı ile güçlendirilmiş daha da güçlenmiş yasama, güçlü yürütme, tam bağımsız yargı ile erklerin birbirinden ayrıldığı, demokrasinin güçlenerek geliştiği yeni bir dönemin siz milletvekilleri olarak görev yapacaksınız. Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız.

'SEÇİMİ REFERANDUMA DÖNÜŞTÜRME ÇABASI VAR'

Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka birşey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum.

'SAYIN İNCE SENİ BİRİSİ İŞLETMİŞ'

FETÖ ile ilgili ağızlarından birşey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik yanlış, evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeycek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez."