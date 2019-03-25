Binali Yıldırım, Sancaktepe'de tekstil firmasını ziyaret etti

Seçim çalışmalarını Sancaktepe ilçesinde yürüten Yıldırım, burada bir tekstil firmasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

İşçilerin alınlarının teriyle, çabalarıyla helal kazanç elde ederek hem ailelerine hem de ülkelerine katkı sunduklarını dile getiren Yıldırım, "Türkiye, ancak ve ancak üreterek büyüyecek. İhraç ederek büyüyecek. İhracat denilince de İstanbul'a akıllara geliyor. İstanbul, Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini tek başına sağlıyor. Yani, 78 milyar dolar ihracat yapıyor." diye konuştu.

Fabrikalarda üretim yapan binlerce elin Türkiye'nin kalkınması için çaba gösterdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizlerle İstanbul'umuzda çok daha güzel işler yapacağız. Daha fazla üretim ve daha fazla hizmet edeceğiz. Çocuklarımız için daha fazla uğraşacağız. Çalışan kadınlarımız için kreşler yapacağız. 961 mahallenin 300 tanesinde hiç kreş yok. Diğerlerinde var onlar da yetersiz. Çalışan annelerin, gözü arkada kalmadan çocuklarını bırakacakları yer lazım değil mi? İlk yapacağımız işlerden biri de en az her mahallede bir kreş olacak. Böylece hanımlarımız, evlerinden çıkıp gittiklerinde gözleri arkada olmayacak."

Yıldırım, 6 gün sonra sandık başına gedileceğini, yerel seçimlerde ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarının seçileceğini hatırlatarak, "Kim başkan olacak buna sizler karar vereceksiniz. Sancaktepe, ilk defa bir kadını Şeyma Döğücü'yü belediye başkanı olarak görmek istiyor mu? Sancaktepe'ye bir hanım eli değsin mi? Bu sizin elinizde. Siz buna başaracaksınız. Çünkü, bugüne kadar hep bize destek oldunuz, hiç yolda bırakmadınız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Memleketimizin, büyümesinden, kalkınmasından, bölgede sesinin gür çıkmasından rahatsız olanlar var. 'Siz çok ileri gittiniz' diyorlar. Onları biraz daha rahatsız edelim mi? Bu seçimde muhalefete iş görmez raporu verelim mi? Bunun günü 31 Mart. 6 gün sonradır. 6 gün sonra gümbür, gümbür Şeyma Döğücü ile yola devam. Durmak yok, yola devam. El ele vererek birlikte çok güzel işleri başaracağız. Bu yolculuğu birlikte sürdüreceğiz. Bu şehir belediye başkanı olursak, ilk işimiz daha çok bunun gibi fabrikalar yapmak. Biz yapmayacağız, yapılması için destek vereceğiz. Belediyenin işi fabrika açmak değil ama açanlara destek vermektir. Onların önünü açacağız, işlerini kolaylaştıracağız. Daha çok insanımız ve gencimiz iş güç sahibi olsun. İstanbul'da gelecek 5 yılda milli geliri 232 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkartacağız. Bu neresinden bakarsanız bakın yüzde 30 oranında büyümek demektir. İstanbul'u ekonomik olarak yüzde 30 büyüteceğiz. En az 500 bin İstanbulluyu iş sahibi yapacağız. Bunu yapacak planlarımız, projelerimiz hazır."



