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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
08.03.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez

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Binali Yıldırım: Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kişilere özel imar tadilatı şehre ihanettir. Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez. Yeşil alanları koruyacağız. Yeşil alanları, yapılaşma dengesini koruyacak her türlü projeye varız." dedi.

Binali Yıldırım, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında seçim çalışmaları ve projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda imar tadilatı gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer almayacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum. Başkan olduğumda imar planına ilişkin tadilat dosyaları, plan revizyonları önceliklerimiz arasında yer alamayacak. Bir yerde değerli bir arsa tespit ediliyor ve buraya yüksek emsalli binalar yapmak isteniyor. Bu amaçla plan tadilatı ve benzeri konular için teklifler hazırlanıyor. Ancak o bölge kimi zaman yeşil alan, sağlık alanı veya eğitim alanı olabiliyor. Ama böyle alanlar için plan tadilatları yapılıyor. Ardından büyük ölçekli binalar inşa ediliyor. Bu yöndeki plan tadilatlarını gündemimizin öncelikli konuları arasına almayacağız. Aksi halde bunun önüne geçemeyiz. Kişilere özel imar tadilatı şehre ihanettir. Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez. Yeşil alanları koruyacağız. Yeşil alanları, yapılaşma dengesini koruyacak her türlü projeye varız. Park, okul veya millet bahçesi yapılacaksa bunun için bütün imkanları seferber ederiz ama yüksek ölçekli projelere kapalı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"KADINLARA FIRSAT TANIMAMIZ LAZIM"

Kadınların iş hayatındaki konumuna değinen Yıldırım, kadına verilen değer bakımından birçok Avrupa Birliği ülkesinin önünde olduklarını ancak çalışma hayatı içindeki konumları hakkında aynı şeyi söylemenin zor olduğunu dile getirdi.

Binali Yıldırım, AK Parti iktidarının ilk döneminde kadınların çalışma hayatı içindeki oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu aktararak, "Bugün kadın çalışan oranı yüzde 35'e kadar yükseldi. Kadınlar, siyaset, iş hayatı, eğitim ve akademi gibi alanlarda daha çok yer almaya başladı. Örneğin üniversitelerde eğitim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısını geçti. Artık kadın öğretmenlerin oranı erkeklerden daha fazla. Kadınlar için özel kota belirlemek, ayrıcalık tanımak onlara haksızlık olur. Bunun yerine fırsat tanımak lazım. Mücadele edebilecekleri alanlar açmak gerekiyor." diye konuştu.

Bunun için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu, zihinlerde kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlanamazsa bu işin başarılamayacağını belirten Yıldırım, bu amaçla TBMM'de kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu kurduklarını ve "aile reisi" tanımını değiştirdiklerini, kadınlara evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkı getirdiklerini anlattı.

Kadınlara iş hayatında "Ben de varım" diyebilecekleri fırsatlar yaratmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Yıldırım, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.

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