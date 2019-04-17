Binali Yıldırım: Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor, son söz YSK’nındır
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır" dedi
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Twitter'dan açıklama yaptı.
Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır."
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