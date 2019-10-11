Binali Yıldırım: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve Kürtler huzur bulacak

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yalova Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Altınova ilçesinde Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu’nun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış programına katıldı. Programın açılışını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından Yıldırım’a senato tarafından oy birliğiyle, ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora verilmesine karar verildiğini söyledi. Rektör Cebeci, Yıldırım’a Fahri Doktora Beratı’nı takdim ederek cübbesini giydirdi.

'ABD'Yİ UYARDIK, GİTTİĞİNİZ YOL YANLIŞ'

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Yıldırım, ''Türkiye uzun yıllardan beri başımızı ağrıtan, büyük bedeller ödeten, alçak bölücü terör örgütlerine karşı yeni bir operasyonu başlattı. Daha önce başbakanlığım esnasında Fırat Kalkanı, Afrin Harekâtı başarıyla gerçekleştirilmiş ve Fırat’ın batısındaki bölgeler, terör unsurlarından temizlenmişti. Bölgedeki halk huzura kavuşmuş, güven içerisinde ülkemizde bulunan mülteciler topraklarına dönmüştü. Bu sefer defalarca müttefiklerimize, bölge ülkelerine defalarca ikazımıza karşı doğudan maalesef yerli halkı göçe zorlayan, çocuklarını zorla silah altına alan ve zulüm yapan o alçak PKK eşit YPG eşit SDG gibi değişik isimlerle meydana çıkan bu örgüte karşı bir operasyon başlattık. Bu operasyon durup dururken olmadı. Hem başbakanlığım sırasında, Cumhurbaşkanımız bir yandan, biz bir yandan, NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’ni defalarca uyardık, dedik ki ‘Bu gittiğiniz yol yanlış yol. Bir terör örgütü DEAŞ’ı yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanmak devletlere yakışan bir şey değildir. Peki DEAŞ’ı yok ettikten sonra bu terör örgütünü ne yapacaksınız? Onu yok etmek için başka bir terör örgütü mü icat edeceksiniz? Bu akla ziyan bir iştir. O zaman bize şunu söylemişlerdi: ‘Bu bizim için bir seçim değil bir mecburiyet’. Ve maalesef yanlışta ısrar edildi” diye konuştu.

'ÖRGÜT, DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER TARAFINDAN DONANIMLI HALE GETİRİLDİ'

Bugüne kadar terör örgütünün sürekli silahla donatıldığını hatırlatan Yıldırım, terör örgütlerinde bulunan silah ve mühimmatları da sıraladı. Yıldırım, “Binlerce PKK’lı, PKK’nın kuzenleri, Suriye’deki kolu YPG teröristleri teşvik edildi, donanımlı hale getirildi ve ülkemizde terör faaliyetlerine zemin hazırladı. Maalesef bu terör örgütü sıradan bir terör örgütü değil. Bu terör örgütü dost bildiğimiz ülkeler tarafından birkaç yılda muazzam bir destekle techiz edilmiş bir örgüt. Örnek vermek gerekirse 3 yıl içerisinde bu terör örgütüne verilen silah ve mühimmatlardan birkaçı: 37 bin kalaşnikof tüfek, 7 bin 500 makineli tüfek, 4 bin ağır makineli tüfek, 3 bin 400 RPG7’lik roket atar, 315 havan topu, bin adet ABD ve Rus yapımı AT4 tanksavar silahı, 195 keskin nişancı tüfeği, 450 PV7 tipi gece görüş dürbünü, 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün ve liste uzayıp gidiyor. Bunlar ne yapacak bunları? Ne yaptıklarını görüyoruz. Her etkisiz hale getirdiğimiz terörist grubun geride bıraktığı silahlar işte bu silahlar” dedi.

“ORADAKİ OPERASYONLA, ARAPLAR VE KÜRTLER HUZUR BULACAK'

Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye için öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

''Türkiye’ye ‘Orada ne işi var’ diyorlar. Sormak lazım, bunu söyleyen ülkelerin hangisinin Suriye ile ilgili ortak yanı var? Ortak sınırları mı var? Komşulukları mı var? Suriye’deki yangından etkileniyorlar mı? Binlerce kilometreden gelip oraya yerleşeceksiniz, 911 kilometre boyunca sınırı olan Türkiye’ye burada ne işiniz var diyeceksiniz? Bizim oradaki işimiz çok açık ve seçiktir. Suriye ve Irak boyunca bin 300 kilometrelik hudutlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletini ortadan kaldırmaktır. Terör oluşumunu ortadan kaldırmaktır. Fırat’ın batısında bunu yaptık, şimdi kahraman Mehmetlerimiz, Suriye Milli Gücü ile birlikte Fırat’ın doğusunda da barış Pınarı operasyonunu başlatmışlardır. Bu operasyonla birlikte bölgedeki Araplar, Kürtler huzur bulacak, terör örgütünün suntasından kurtarılmış olacaklar. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de sınırlarımız içerisinde terör tehdidi ve belası sona ermiş olacak. Tabiatıyla Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için öncelikli bir meseledir. Bunun teminatı da Türkiye’dir. Türkiye’nin yaptığı iç karışıklıktan, iç savaştan yararlanarak kendine alan oluşturmaya çalışan Türkiye’ye tehdit oluşturmaya çalışan unsurları ortadan kaldırmaktır. Kim ne derse desin bu operasyon başarıyla, hiçbir sivile zarar vermeden silahlı kuvvetlerimizin 100 yıllık tecrübesiyle tamamlanmış olacaktır. 82 milyon vatan evladının duası desteği onlarla beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve Rektör Suat Cebeci tarafından Yıldırım’a plaket takdim edildi.