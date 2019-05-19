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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu

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Binali Yıldırım: Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu

Binali Yıldırım şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu. Yıldırım, "Ülkemiz Dünya Savaşı’ndan sonra düşmanlar tarafından işgal edilmişti. İşgal orduları İstanbul’a girmiş, Beyoğlu’nda karargah kurmuştu. Cadde ve sokaklara, düşman bayrakları asılmıştı. Amaç devletimizi yıkmak, milleti parçalayıp tarihten yok etmekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu. Atatürk’ün kumandasında yeniden ayağa kalkan aziz milletimiz geleceğine sahip çıktı." dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz Derneği tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftar öncesinde, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’ne giderken Kazlıçeşme Sahili’nde aracından inen Yıldırım, burada iftar hazırlığı yapan vatandaşların yanına uğradı.

"Hazırlıklar tamam mı?" diye soran Yıldırım'ı vatandaşlar iftara davet etti. Yıldırım da 15 Temmuz Derneği’nin iftarına davetli olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, bir mangalda tavuk pişiren vatandaşlara da yardım etti.

Fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaş taraftarı 18 yaşındaki Emre Taşkın, Binali Yıldırım’dan “kartal pençesi” hareketini yapmasını rica etti. Yıldırım da Taşkın’ı kırmayarak, “kartal pençesi” hareketini yaparak poz verdi.
Binali Yıldırım buradaki ziyaretin ardından iftar programına katılmak için Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’ne geçti.

Binali Yıldırım: Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu

"ONLARIN HESABINI, TÜRK MİLLETİNİN YİĞİT EVLATLARI BOZDU"

Yıldırım, iftar öncesi yaptığı konuşmada, bugünün 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, 100 yıl önce Samsun’a çıktığı günün yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İftarın, böylesine güzel bir güne rast gelmesini sağlayan 15 Temmuz Derneği’ne teşekkür etti.
Tarihin en zor yıllarının, 1900’lü yılların başında yaşandığını belirten Yıldırım, “Ülkemiz Dünya Savaşı’ndan sonra düşmanlar tarafından işgal edilmişti. İşgal orduları İstanbul’a girmiş, Beyoğlu’nda karargah kurmuştu. Cadde ve sokaklara, düşman bayrakları asılmıştı. Amaç devletimizi yıkmak, milleti parçalayıp tarihten yok etmekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu. Atatürk’ün kumandasında yeniden ayağa kalkan aziz milletimiz geleceğine sahip çıktı. Esaret halkasını boynuna geçirmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin 100. yılını tebrik ediyor ve kurtuluş mücadelesinde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.” diye konuştu.
“100 yıl önceki düşmanı tanıyorduk, biliyorduk. Onlar bayraklarından, üniformalarından tanınıyordu. Onlar bize aleni düşmanlık yapmışlardı. Silahlarını üstümüze çevirmişti ama şimdi 100 yıl sonra içimizde sinsice saklanan hainler, 15 Temmuz gecesi darbe kalkışması yaptılar.” diye konuşan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Beyni yıkanmış FETÖ’cü alçaklar ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bunu yaparken aziz milletin alın teriyle, göz nuruyla biriktirdiği vergilerle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı çalıp kullanmaktan geri durmadılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, havaalanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her tarafta bombalar yağdırdılar. Ülkemizi çökertmek isteyen hainler pabucun pahalı olduğunu görünce önlerine gelenlere ateş açtılar. İstanbul’da, Ankara’da, Muğla’da sizin yakınlarını, kardeşleriniz, şehadet şerbetini içti. Yüzlerce kardeşiniz yaralandı gazi oldu. Ancak hayatımızı ortaya koyduk, ay yıldızlı bayrağı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik. İşte o kahramanlar o gece Türkiye’ye sahip çıktı. Milletin bağımsızlığına sahip çıktı.

Şehitlerimiz, bizlerin şeref madalyasıdır. Vatanımızın tapu belgesidir. Tıpkı 948 yıl önce Malazgirt’te Alpaslan’ın askerleri gibi 566 yıl önce İstanbul surlarına dayanan Fatih’in askerleri gibi 100 yıl önce Samsun’dan milli mücadele ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri gibi 15 Temmuz şehitlerimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara çıkın çağrısına uyarak ülkemizi esaret altına girmekten kurtardı. Şanlı yiğitlerimiz o gece gösterdikleri kahramanlıkla, ordu, millet el ele olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.”

Türkiye’nin, yeryüzünde bütün mazlumlara kucak açan bir ülke ve Müslümanların en güçlü kalesi olduğunu ifade eden Yıldırım, “Hepimiz bu kaleyi korumakla mesulüz. Türkiye’ye gözümüz gibi bakmalı ve hainlere fırsat vermemeliyiz. Bunu için ihtiyacımız olan birliktir, beraberliktir, kardeşliktir." dedi.

Binali Yıldırım: Onların hesabını, Türk milletinin yiğit evlatları bozdu

Müjdelenmiş şehir İstanbul’un, Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şehitliğin, gaziliğin mazisini bilmeyenler, bu kadim şehrin de kıymetini bilemezler. Gözümüzü budaktan sakınır gibi İstanbul'u da sakınmalıyız. Çünkü burası kültürümüzün, medeniyetimizin başkenti. Şehitlerimiz, gazilerimiz gibi şahsım da 15 Temmuz’da İstanbul’daydım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hemen geçtikten sonra alçaklar köprüyü tutmuştu. Yabancı devletlere ajanlık yapan hainlerin ilk hedefiydi sayın Cumhurbaşkanımız.

O gece boyunca yolumuzu çevirdiler, arabamızı kurşunladılar ama asla ve asla hainlere boyun eğmedik. Hainlerin bu planını televizyondan yaptığımız duyuru ile bozduk. Ordumuz içindeki vatansever askerlerimiz, beynini FETÖ’ye kiraya vermeyen polislerimiz, hürriyet aşığı aziz milletimiz, minarelerimizden verdikleri selalarla maneviyatı doruğa çıkaran değerli imamlarımız, milli iradenin temsilcisi milletvekillerimiz, tabii ki bütün vatandaşlarımız o gece meydanlarda destan yazdı. Biz bunu yaparken de gün ışıdığında bazıları demokrasi nutukları atmaya başladı."

Türkiye’de ve İstanbul’da daha fazla kaybedecek zamanın olmadığının altını çizen Yıldırım, "Allah’ın izniyle 23 Haziran’da yeniden şahlanacak ve İstanbul’da yeni bir zafere imza atacağız. Oylarınızın çalınmasına, oy pusulalarının yanlış sayılmasına, oyların başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacağız, verilen her oyun yerini bulmasını sağlayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için büyük bedel ödediler. Şehitlerinizin yakınları olarak, gazilerimiz olarak destek ve duanızı her zaman gördük. Bundan sonra da hep birlikte, beraberce ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik de katıldı.

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