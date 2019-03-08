Binali Yıldırım, öğrencilerle buluştu: 'Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım, öğrencilerle buluştu: 'Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız'
GeriGündem Binali Yıldırım, öğrencilerle buluştu: 'Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
08.03.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, öğrencilerle buluştu: 'Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım, öğrencilerle buluştu: 'Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Siyasetin okulu yok, siyasetin okulu sokaktır. İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun" dedi. Yıldırım ayrıca ''Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız. 961 mahallede futbol karşılaşmaları olacak. Önce mahalleler sonra ilçeler arasında, sonra da İstanbul genelinde düzenli müsabakalar olacak. Üç korner bir penaltı kuralını geri getireceğiz'' diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çapa Fen Lisesinde eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun moderatör olduğu söyleşide, öğrencilerle buluştu.

Yıldırım, küçük yaşlarda geldiği İstanbul'da okuyup, bakan, başbakan, meclis başkanlığı yaptığını ifade ederek, şimdi İstanbul'a olan borcunu ödemek için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yıldırım, bir öğrencinin tarihi yapı olan okullarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili talebine olumlu cevap vererek, seçimden sonra kütüphane, laboratuvar ve diğer eksiklikleri gidereceklerini dile getirdi.

Yıldırım, metro duraklarının her birine küçük kütüphaneler yapacaklarını ifade ederek, "Mahalle takımlarını kurup, mahalle maçlarını başlatacağız. 961 mahallede futbol karşılaşmaları olacak. Önce mahalleler sonra ilçeler arasında, sonra da İstanbul genelinde düzenli müsabakalar olacak. Üç korner bir penaltı kuralını geri getireceğiz." diye konuştu.

Toplu ulaşımla ilgili projelerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde metro ve tramvayların uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Şu anda 170 kilometre. Daha birçok hat yapılacak birbirine paralel. Bunlar olunca artık hiçbir sıkışıklık yaşanmayacak. Yani altyapıyı geliştireceğiz." yanıtını verdi.

"İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun"

Binali Yıldırım, siyasete atılmak isteyen bir öğrencinin tavsiye istemesi üzerine, "Siyasette olmak başka bir şey, mühendis olmak daha başka bir şey. Önce tıp doktoru ol. Bunun siyasetçi olmana engel bir tarafı yok. Siyasetin okulu yok, siyasetin okulu sokaktır. İnsan sevgisi varsa, siyasette başarılı olursun." diye konuştu.

"Yeni Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?" şeklindeki soru üzerine Yıldırım, metronun yapımının sürdüğünü, 1,5 yıl daha devam edeceğini aktardı.
Batman'dan gelen bir öğrencinin memleketindeki eğitimle bu okuldaki eğitim arasında fark olduğunu belirtmesi üzerine Yıldırım, "Buraya gelmeyi nasıl başardın? Bazen zorluklar başarıyı da beraberinde getiriyor. Senin oradan süzülerek buraya gelmen büyük başarı. Türkiye'nin parmakla gösterilen okuluna gelmişsin." dedi.

Yıldırım, okulun laboratuvarının iyileştirilmesi konusunda da söz verdiğini belirterek, konuya en kısa zamanda el atacaklarını söyledi.

"Fatih'te 2 millet kütüphanesi yapacağız"

Bir öğrencinin Fatih'te spor ve sosyal aktiviteler için tesis talebini iletmesi üzerine ise Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, "Fatih bir iki yıl içerisinde İstanbul'da spora ve sportif faaliyetlere en kolay ulaşılacak ilçe olacak. Bunun için de projelerimiz mevcut. Birçok açık ve kapalı spor tesis yapacağız. Tarihi surların etrafındaki mezbelelik alan temizlendiğinde yaklaşık 5-6 kilometrelik yürüyüş, bisiklet yolları, açık-kapalı spor tesislerini inşa edeceğiz. Ayrıca Fatih'te öğrencilerin ders çalışıp kitap okuyacağı 2 millet kütüphanesi yapacağız." şeklinde konuştu.

Şehrin mimarisinin korunmasıyla ilgili projelerinin sorulması üzerine Turan, "İstanbul'da 35 bine yakın tescilli eser var. Yani tarihi nitelikte eser var. Bunun 12 bine yakını şu anda bulunduğunuz surlarla çevrili alan içerisinde. 12 bin eserden sadece bir tanesi şu an içerisinde bulunduğumuz eser. Bunlar içerisinde Sultanahmet, Ayasofya gibi bir sürü şaheserimiz var." ifadelerini kullandı.

Çapa Fen Lisesindeki söyleşiye eski bakan İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler'

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı

İşte yeni askerlik sistemi... Bakan Akar şema ile anlattı

Gündüz bile eksi 10'u gördü... Okullar tatil edildi