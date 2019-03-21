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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.03.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız." dedi.

Yıldırım, Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformunun ev sahipliğinde Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen "Nevruz Kutlama Törenine" katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, nevruzun, birlik, bereket ve mutluluk demek olduğunu, bunun yarınlara da aktarılması gerektiğini söyleyerek, katılımcıların bayramını kutladı.

Türkiye'de insanları birbirine düşürmek isteyen ve vatandaşların arasına fitne fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman prim verilmediğini aktaran Yıldırım, "Biz bunu Çanakkale'de yaptık. İstiklal Harbi'nde yaptık. Biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü, asker kılığına girerek milletin, tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek millete saldırdı. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım, o gece, milletimizle birleştik. Bütünleştik. Meydanları doldurduk. Alçaklara hak ettikleri dersi verdik." diye konuştu.

Nevruzun, birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendireceğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız. Gözlerimizden düşen yaşlarımızın renginin aynı olduğunu unutmayalım. Acılar ve sevinçler hepimizdir. O halde, bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."

Binali Yıldırım: Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir.

"ZEYNEBİYE KÜLLİYESİNİ BİTMİŞ BİLİN"

Yıldırım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün yaptığı konuşmada önemli konulara temas ettiğini ifade ederek, "Kendisine çok teşekkür ederim. Şamil Bey, 40 yıllık arkadaşımdır. Dolayısıyla ben bu topluluğu iyi bilirim. Hocam, hiç endişeniz olmasın. Zeynebiye Külliyesini bitmiş, yapılmış bilin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu toplumun, derdi benim derdimdir. Temel Karadeniz'in, Şamil Ayrım'ın ve Ali Özgündüz'ün derdidir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize halel gelmesin. Yeter ki, ülkemize zarar vermeye çalışan bölücülere Allah fırsat vermesin."

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü çok önemsediklerini söyledi.

Caferilere yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Özgündüz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile CHP'de siyaset yapan eski vekil Ali Özgündüz'ü sahneye çıkartarak şunları kaydetti:

Binali Yıldırım: Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir.

"İşte biz buyuz. Bir tarafımda AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, diğer tarafımda CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz. İkisi de camiamızın çok sevdiği siyasetçiler. Bizde parti yarımı yok. Kim, bize el uzatır, adam yerine koyar, partisinden camiamızın insanlarına yer açarsa, biz de tercihimizi ondan yana kullanırız. Daha önce CHP Ali Özgündüz'ü aday gösterip vekil seçtirdi. Şimdi de AK Parti Şamil Ayrım'ı üçüncü bölgede milletvekili adayı gösterdi. Şamil Ayrım, çok fazla bir oy alarak milletvekili seçildi. 'Bize dönek' diye suçlamalarda bulunuyorlar. Bir yere falan döndüğümüz yok. Bir uyarım da camiama olacak. Kimse, Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatamaz. O, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. 16 yıldır Türkiye'ye hizmet yapan birisidir."

AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Ali Özgündüz ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de birer konuşma yaparak davetlilerin nevruz bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve diğer yetkililer, sahneye çıkarak sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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