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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.03.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, minibüsçülerle bir araya geldi

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Binali Yıldırım, minibüsçülerle bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirterek, "Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." dedi. 

Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya gelen Yıldırım konuşmasına, "Yolların çilesini çeken değerli kardeşlerim, İstanbul'un Çiçek Abbasları, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye başladı.

Minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirten Yıldırım, "Sorunu olmayan ölüler ve deliler. Herkesin sorunu var. Burada açık söylendi. Benim de istediğim bu, karnımızdan konuşmayalım, ağzımızdan konuşalım. Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." ifadelerini kullandı.

Minibüsçü, taksici ve servis şoförlerinin sorunlarının olduğunu anlatan Yıldırım, bu sorunların üzerine gidileceğini söyledi. 

31 Mart seçimlerinde minibüsçülerden destek isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç merak etmeyin, seçimden sonra da böyle oturacağız ve ne lazımsa yapacağız. Sizin sorununuz benim sorunum, sizin derdiniz benim derdim. Bu kadar açık söylüyorum. Bu söz otobüsçü Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın sözüdür. Destek sizden çözüm bizden."

Salondaki "Söz vermek herkesin işi, çözüm Binali'nin işi" yazılı pankartı okuyan Yıldırım, "Ne kadar da doğru demişler. Servisçilerle konuştum, taksicilerle konuştum, şimdi sizinle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi, alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi. 

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