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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'na veda etti

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AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'na veda etti. Görevi yeni başkan seçilinceye kadar en yaşlı TBMM Başkanvekili Celal Adan'a geçici olarak devredecek olan Yıldırım "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim.

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi.

Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK

Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik.

KOMİSYONLARDA TOPLAM 495 SAAT ÇALIŞMA YAPILDI

Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü.

Ayrıntılar geliyor... 

Geçici olarak TBMM Başkanlığını yürütecek Celal Adan kimdir
Geçici olarak TBMM Başkanlığı'nı yürütecek Celal Adan kimdir?

 

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