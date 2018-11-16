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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Vahap MUNYAR
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Kimsenin Atatürk’le bir meselesi yok bu ülkede

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
Binali Yıldırım: Kimsenin Atatürk’le bir meselesi yok bu ülkede

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus’a gerçekleştirdiği ziyaretten dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Atatürk’e yönelik tekil saldırılar için, “Tuhaf tuhaf olaylar ortaya çıktı. Toplum bunlara çok itibar etmiyor. Toplumun büyük kesimi bunları anormallikler olarak görüyor. Zaten o saldırıları ciddiye almak büyük bir yanlış olur. Çünkü, olanlar tamamen uç örnekler” dedi. Yıldırım’a sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: Tekil de olsa Atatürk’e karşı bazı saldırılar var. TBMM Başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esasında toplum aklıselimle hareket ediyor. Bunlara çok itibar etmiyor. Toplumun büyük kesimi bunları anormallikler olarak görüyor. Ciddiye de almıyor. Atatürk, tartışılan bir değer değil Türkiye’de... Ülkenin kurucu değerlerinin başında geliyor. Ben Atatürk ve Cumhuriyet’in değerleri üzerinde çıkarılmaya çalışılan kavgaları çok geride kalmış buluyorum. Toplum nazarında hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Yani, meczup çıkabilir. Her dönemde çıkabilir. Tekil olayları, kişilik problemi olanları, topluma uyum sağlamayan insanların ortaya koyduğu anormal davranışları veri kabul edip buradan böyle bir Atatürk’ün karşısında yer alanlar diye bir duruşa dönüştürmek çok zorlama bir iş olur. Türkiye bugünleri çoktan aştı.

TOPLUMSAL TEMELİ YOK

SORU: Saldırılar tekil ama birilerinin sistematik planı olabilir mi?

İş görmez... Yapıyor olabilirler. Özellikle çıkarılmış hadiseler de olabilir. Ama iş görmez. Bugün Atatürk, laiklik, dindarlık, muhafazakârlık, bu değerler artık Türkiye’nin çatışma alanı olmaktan çıkmıştır. Ülkenin, milletin konuşacağı daha farklı konuları var. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl hedefleri nasıl yakalanır? Türkiye nasıl bölgesel bir güç olur? Türkiye nasıl gönül coğrafyasına daha fazla destek olabilir? Türkiye’nin liderliğini içeride birçok kesim fark edemiyor. Türkiye’nin Ortadoğu için, Orta Asya için, Balkanlar için ne anlam ifade ettiğini, bu coğrafyalarda yaşayanlar daha iyi biliyor. Daha yakından görüyor.

KUTUPLAŞMA OLMAZ

SORU: Buradan kutuplaşma yaşanır mı?

Yapılanları ciddiye almak, büyük bir yanlış olur. Toplumsal bir temeli yok. Kimsenin Atatürk’le meselesi yok bu ülkede. Tamamen uç örnekler... Onun ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Tersinden yapılsa da aynı... Hiç fark etmez. İki tarafta da artık toplumun genel değerlendirmelerinin dışında kalmış bir durum söz konusu. Hiçbir şekilde bununla kimse bir dayatma yapamaz. Veya bir kutuplaşma vesilesi oluşturamaz.

GÜÇLÜ MECLİS İÇİN MESAİ HARCAYALIM

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren değişikliğin her aşamasında yer aldığını belirterek, Meclis’le ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Güçlü Meclis: Yeni sistemi anlatırken hep iki şeyi söyledik: Güçlü hükümet, güçlü Meclis. Güçlü hükümet seçildi. Güçlü Meclis tarafına daha fazla mesai harcamamız gerekiyor.

Çok müzakere, az münakaşa: Hükümetin desteklenmesi ve denetlenmesi adına Meclis’in güçlenmesine ihtiyaç var. Meclis’in bir duruş ortaya koyması lazım. Başka ülkelerde bakıyorsun, ülke ile ilgili zor bir karar alınacak, Meclis’in tavrına bakılıyor. Türkiye’de de buna ihtiyaç var. Yerine göre de yürütmenin denetleme-denge mekanizmasını oluşturur. Hedefim, Meclis’in daha fazla yasama adına etkinliğinin artırılması, itibarının daha yükseltilmesi. Yani, daha çok müzakere, daha çok istişare, daha az münakaşa...

Olumlu karşılanıyor: Meclis’in genelindeki tüm gruplarda bu yaklaşımın olumlu karşılığını görüyorum. Bakın, Meclis İç Tüzüğü hiç tartışıldı mı? Ortak bir noktaya getirdik.

Parti taassubu geride kalmalı: Yani, sorgulamadan, sadece parti taassubuyla hareket etme döneminin geride kalması lazım. Makul teklifler dikkate alınmalı, ortak akılla daha iyi düzenleme çıkmalı.

ÜLKELER ARASINDA KAN DAVASI OLMAZ

SORU: ABD ile önemli bir yumuşama ortamı oluştu.

Ülkeler arasında kan davası olmaz. Yani, daimi dostluk da olmaz, daimi düşmanlık da. Büyük fotoğrafa bakacaksın. Ülkeler menfaatlerinin buluştuğu noktada anlaşırlar, çatışmaların doruğa çıktığı yerde ayrışırlar... “Yaşananlar bize hiçbir tahribat yapmadı” demek yanlış olur. Tekrar güven tesisi zaman alacaktır. Keşke bu tip zikzaklar, bu tip ayrışmalar hiç olmasa.

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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