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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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28.02.2019 - 23:05, Son GÃ¼ncelleme:

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kanal D'de 'SeÃ§im Ã–zel' programÄ±na konuk oluyor. "MetrobÃ¼sle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± var, kapasitenin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.' diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yÃ¼zde 50 artÄ±racaÄŸÄ±z. Seyreden araÃ§lar birbirleriyle sinyal alÄ±ÅŸveriÅŸiyle haberleÅŸecek. YÄ±ÄŸÄ±lmalar olmayacak. AynÄ± anda 3 tane gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak o durakta hiÃ§ yolcu kalmayacak." ifadelerini kullandÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Esenlerâ€™deki otogarÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z. O ciddi anlamda sorun haline geldi, 3 tane uydu dediÄŸimiz otogar yapÄ±lacak." dedi.

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda, Kanal D Haber BaÅŸkanÄ± Buket AydÄ±n moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ DemirÃ¶ren Medya Holding Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal ile HÃ¼rriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande FÄ±rat'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

Ä°ÅŸte YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

Ä°MAMOÄžLU'NUN PROJELERÄ°NE NASIL BAKIYOR?

Buket AydÄ±n: BugÃ¼n rakibiniz Ekrem Ä°mamoÄŸlu bazÄ± projeler aÃ§Ä±kladÄ±. Ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. NasÄ±l deÄŸerlendireceksiniz?

Ã‡ok yoÄŸun bir gÃ¼n geÃ§irdik projelerin detaylarÄ±na bakabilmiÅŸ deÄŸilim. BazÄ± projeler bizimkiyle benzer. BazÄ±larÄ± proje olmaktan ziyade yÃ¶netimsel konular olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Herkes kendi iÅŸine bakÄ±yor. Biz kendi mesajlarÄ±mÄ±zÄ± veriyoruz. DiÄŸer adaylar da kendi mesajlarÄ±nÄ± verecek. Ä°stanbullu kendi kararÄ±nÄ± verecek.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

TRAFÄ°KLE Ä°LGÄ°LÄ° PROJELER

Mehmet Soysal: Ä°stanbul deyince bin yÄ±llÄ±k bir ÅŸehirden bahsediyoruz. Ä°stanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir ÅŸehir. Ä°stanbulâ€™un bir bÃ¼yÃ¼k sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileriniz var? Projeleriniz nedir?

Ä°stanbul trafiÄŸinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaÅŸmak istediÄŸimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sÄ±ÄŸmaz. Ä°stanbulâ€™da gÃ¼nde 31 milyonun Ã¼zerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023â€™te bu 37 milyona Ã§Ä±kacak. Hareketlilik katsayÄ±sÄ± Ä°stanbul Ã¶lÃ§eÄŸindeki ÅŸehirlerle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda daha az.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

Ä°stanbulâ€™un trafiÄŸi artmaya devam edecek. Ã‡Ã¶zÃ¼m nerede? Ã‡Ã¶zÃ¼m toplu ulaÅŸÄ±mda. AsÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ oluÅŸturan segment raylÄ± sistem. Åžu anda mevcut uzunluk 170 km. Martâ€™Ä±n 10â€™unda Gebze HalkalÄ± banliyÃ¶ hattÄ± devreye girecek. Onunla birlikte 238 kmâ€™ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. Hedefimiz 5 yÄ±l iÃ§inde 518 kmâ€™ye Ã§Ä±kartmak. 518â€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman Tokyoâ€™yu da Parisâ€™i de geÃ§iyoruz. O zaman ne olacak? RaylÄ± sistemin toplu taÅŸÄ±madaki payÄ± yÃ¼zde 48â€™e Ã§Ä±kacak. YÃ¼zde 30 artacak.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

Ä°stanbulâ€™un trafiÄŸi 5 yÄ±l iÃ§inde katlanabilir trafik akar hale gelecek. Kilitlenip kalmayacaksÄ±nÄ±z akacak trafik. Benim hedefim bu.

Bir kiÅŸi trafiÄŸi yÃ¼zde yÃ¼z Ã§Ã¶zerim diyorsa doÄŸru sÃ¶ylemiyor demektir. Ben katlanÄ±labilir akÄ±cÄ± bir trafik vaat ediyorum. BugÃ¼n ortalama trafikte geÃ§irilen sÃ¼re 45-50 dakika ben bunu 30 dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi hedefliyorum.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

RAYLI SÄ°STEMDE YENÄ° PROJELER

Hande FÄ±rat: Avrasya TÃ¼neli gibi baÅŸka efektif tÃ¼neller var mÄ±?

Bir geÃ§iÅŸ daha var o da iki kÃ¶prÃ¼ arasÄ±nda olacak. ÃœÃ§ katlÄ± tÃ¼nel. SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸmeâ€™denâ€¦ Malum mevcut metro hatlarÄ± Ãœnalanâ€™dan Altunizdeâ€™den iki kÃ¶prÃ¼ arasÄ±ndan geÃ§eceÄŸiz bu tarafta. Gayrettepeâ€™den TÃ¼yapâ€™a kadar olan metro hattÄ±na baÄŸlanacak.

RaylÄ± sistemle Avrupa yakasÄ±ndan Asyaâ€™ya kadar olan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k alacak. Bu, E-5â€™e, E-6â€™ya paralel bir toplu taÅŸÄ±ma. Oradaki trafiÄŸi buraya almÄ±ÅŸ oluyoruz. Ä°nsanlar neden araÃ§larÄ±yla gitsinler.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

"KAPASÄ°TEYÄ° YÃœZDE 50 ARTTIRACAÄžIZ"

MetrobÃ¼sle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± var. Kapasitenin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yÃ¼zde 50 arttÄ±racaÄŸÄ±z. Bluetooth'lar var ya. AraÃ§lar 18 metrelik katarlar 24 metreye Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Seyreden araÃ§lar birbirleriyle sinyal alÄ±ÅŸveriÅŸiyle haberleÅŸecek. YÄ±ÄŸÄ±lmalar olmayacak. AynÄ± anda 3 tane gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak o durakta hiÃ§ yolcu kalmayacak. Konforlu ve biliÅŸim sistemlerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ulaÅŸÄ±m olacak.

518 kmâ€™ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her yÃ¶ne bulunduÄŸu yerden 750 metre gittiÄŸinde bir metro istasyonuna rastlayacak. 10 dakikalÄ±k yÃ¼rÃ¼me mesafesinde bir toplu ulaÅŸÄ±m sistemine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

Mehmet Soysal: Yeni otoyollar yapÄ±lacak mÄ±? OtobÃ¼s sefer sayÄ±lar artacak mÄ±?

Bu entegre bir sistem. 240 noktada trafiÄŸin dÃ¼ÄŸÃ¼mlendiÄŸi yerler var. Bunlar tek tek tespit edildi. Oralarda kavÅŸak Ã§Ã¶zÃ¼mleri var. Bu Ã§Ã¶zÃ¼mlerle lokal damar tÄ±kanmalarÄ± gibi bunlarÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. OtobÃ¼s hatlarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Åžu anda 6 bin kÃ¼sÃ¼r otobÃ¼s filosu var. AttÄ±racaÄŸÄ±z. Yeni talepler karÅŸÄ±lanacak ama otobÃ¼s seferleri konarken ÅŸuna dikkat edilecek; diÄŸer taÅŸÄ±ma sistemleriyle entegrasyon saÄŸlanacak.

AkÄ±llÄ± trafik denetimi olacak. Sancaktepeâ€™de bir merkez kuruluyor. Orada nerede ne var hemen mÃ¼dahale edilecek. Trafik yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re akÄ±llÄ± sistemlerle trafik yÃ¶netimi.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Kanal D canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸuyor

Hande FÄ±rat: Apartmanlara otopark zorunluluÄŸu vardÄ±? Yeni bir dÃ¼zenleme olacak mÄ±?

Otopark yapmÄ±yorsa ruhsat olmayacak. EÄŸer yapmÄ±yorsa yapÄ± kullanma iznini alamayacak. Bu idare edilemez. Site yapÄ±lÄ±yor sokaklar arabalarla dolu. Sokaklar park alanÄ± mÄ±? SokaklarÄ±n yÃ¼zde 40â€™Ä± iÅŸgal altÄ±nda. TrafiÄŸi tÄ±kayan asÄ±l meselelerden biri de bu.

Bundan sonra herkes otoparkÄ±nÄ± yapacak o ayrÄ±. Ama geÃ§miÅŸten gelen birikim var. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacÄ± var.

243 bin kapasiteyi sokaktan Ã§ekip park alanlarÄ±na aktarmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n yerinin doÄŸru seÃ§ilmesi lazÄ±m.

YILDIRIM: ESENLER'DEKÄ° OTOGARI KALDIRACAÄžIZ

Mehmet Soysal: Londraâ€™da Parisâ€™te trafik saatlerinde bÃ¼yÃ¼k TIR'lar kamyonlar gibi ÅŸeyleri gÃ¶rmÃ¼yoruz. Belirli saatlerde izin veriyorlar. Ama Ä°stanbulâ€™da bÃ¼yÃ¼k araÃ§lar ve hafriyat kamyonlarÄ± var. Buna yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileriniz var mÄ±?

Biz bununla ilgili bir adÄ±m attÄ±k Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ yaptÄ±ktan sonra bir yasak getirdik. BÃ¼yÃ¼k araÃ§lar birinci ve ikinci kÃ¶prÃ¼den geÃ§emiyorlar. Bu Ã¶nemli bir adÄ±m. Buna bir adÄ±m daha atacaÄŸÄ±z. Ã‡evreden merkeze geliyordu. Åžimdi otobÃ¼sler TIR'lar, kamyonlar merkezden Ã§evreye gidiyor. Buna bir ÅŸey daha getiriyoruz.

HalkalÄ± tarafÄ±nda AmbarlÄ±â€™dan deniz hattÄ± kuracaÄŸÄ±z, roro taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Bu bir, ikincisi lojistik merkezler TEMâ€™in daha kuzeyinde lojistik merkezler kurulacak. Åžehrin iÃ§ine gelecek her tÃ¼rlÃ¼ mal orada toplanacak. BÃ¼yÃ¼k araÃ§larla buraya gelecek buradan daha kÃ¼Ã§Ã¼k araÃ§larla alÄ±p perakendeye tÃ¼keticiye vatandaÅŸa daÄŸÄ±tÄ±lacak.

AyrÄ±ca haller var. BunlarÄ± Anadolu ve Avrupa yakasÄ±nda birer merkez olarak kurup hepsi burada olacak. Her bir Ã¼rÃ¼n iÃ§in baÅŸka baÅŸka yerlere gitmeyecek. AyrÄ±ca Esenlerâ€™deki otogarÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z. O ciddi anlamda sorun haline geldi Ã¼Ã§ tane uydu dediÄŸimiz otogar yapÄ±lacak.

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