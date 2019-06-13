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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
13.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Kadın STK Temsilcileri Toplantısı'na katıldı

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Binali Yıldırım, Kadın STK Temsilcileri Toplantısı'na katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe’de “Kadın STK Temsilcileri Toplantısı”na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?” sorusuna, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu an da mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor.” yanıtını verdi.

“ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Toplantıyla ilgili olarak da Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“İstanbul’un nüfusunun yarısı kadın. Dolayısıyla kadınların, şehir hayatına, şehrin yönetimine daha fazla nasıl katkı sağlar? Bu konuları enine boyuna konuştuk. Önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul’da iş, sosyal, eğitim, sağlık, turizm hayatında, bütün yaşamında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, kadınların iş hayatında olduğunda vakitlerini geçirebilecek, çocuk yuvalarından tutun çocuk parklarına varıncaya kadar çok güzel öneriler geldi. Bunları not ettik, değerlendirdik. Büyük bir kısmı zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetler ama yenileri de var. Gençler için kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz, müjdelerimiz var. Örneğin ev kadınlarının evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek internet üzerinden gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Kadınlarımızın ev bütçesine katkı sağlayacak. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik.” 

“ŞU ANDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GİBİ BİR VAATTE BULUNAMAM”

Bir gazetecinin “15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın sözleşmesi bir süre önce bitmişti. An itibariyle işletmeci firma sözleşme yenilemek istiyor. Ancak belediye seçimi henüz netleşmediği için bir muhatap bulunamadığı yönünde söylentiler var. Şu an itibariyle o firma orada işgalci konumunda mı? Bundan sonrası için ne olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, “Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir vaatte bulunamam. İnşallah 23’ünden sonra bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alır gereken neyse yaparız. 5 Mayıs’ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Bir şey olmaz. Kimse gidip de ‘Hadi burayı boşaltın’ diyecek hali yok.” şeklinde cevap verdi. 

“23 Haziran’da oy kullanmak için şehir dışından gelmesi gereken vatandaşlar var. Hem AK Parti cephesinden hem de CHP'den ulaşımlarının otobüslerle sağlanabileceği yönünde taahhütler verildiği söyleniyor. AK Parti olarak tutum ne olacak?” sorusunu Binali Yıldırım, “Bu doğru. Hatta sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul’a gelip, 23’ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için, partilerin teşkilatlarının gerekli desteği vermesi rutin bir uygulamadır.” diyerek cevapladı. 

“ŞU ANDA MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR” 

“Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?” sorusuna Yıldırım, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor.” şeklinde cevap verdi.

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