Binali Yıldırım: İstifa edeceğim

CNN Türk’te dün akşam Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım özetle şu mesajları verdi:

18 ŞUBAT İTİBARIYLA TAMAMDIR

“Mevzuatta bir Meclis Başkanının belediye başkanlığına adaylığı düşünülmemiş. Kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığım açıklandığı zaman herkes şaşırdı, acaba şimdi ne olacak? Benim bu istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul konuşmamız lazım. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Kaldı ki ben daha resmen aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. . Daha yapılmamış bir işlem üzerinden bir tartışmanın gidiyor olması çok yanlış. Kararımı da verdim. Aday müracaatım yapıldığı andan itibaren istifa edeceğim. Partim müracaatı yaptığı anda Meclis Başkanlığı’ndan ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş olacağım.

Yıldırım’ı CNN Türk binasına geldiğinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile Demirören Medya Grubu CEO'su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı.

ÇIKTIĞIM YOLDAN DÖNÜŞ YOK

Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye çalışmadım, öyle bir huyum vardır. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Orada görevimi tamamlamış olacağım. Ortada adaylık yok, bir şey yok, sadece bir niyet beyanı var, bunun üzerinden bir yıpratma hareketi yapılıyor. Hiç aklımın köşesinden geçmeyen şeyler söyleniyor. Seçimi kaybedecekmiş de yerini garanti altına almak istiyormuş, yok öyle şey, çıktığım yoldan dönüş yok benim için. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek, İstanbullu’ların desteğini alıp bu mübarek kente hizmet etmektir.

GÖREVİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLMAZ

(Adaylığı neden kabul ettiniz?) Her şeyin bir ilki bir de sonu var, bana da hep ilkler ve sonlar nasip oldu. Size bir yerde ihtiyaç duyulduysa kabul etmiyorum deme hakkınız, lüksünüz yok, görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bu görevi de seve seve kabul ettim, İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir.

(Cumhurbaşkanı ile aranızda adaylığınızla ilgili görüş ayrılıkları oldu mu?) Cumhurbaşkanı ile benim aramda hiçbir zaman görüş ayrılığı olmaz. Farklı düşündüğümüz olur, istişare ederiz, anlaştığımız noktalar olur anlaşamadığımız noktalar olur, ama karar verdikten sonra iş bitmiştir. Kırk yıldır biz böyle çalışırız.

(Cumhurbaşkanı seçim kampanyanızda yer alacak mı) Gayet tabii yer alacak. Cumhurbaşkanı zaten yapma deseniz de yapar. Kampanyada çok faal şekilde çalışacak, belki de hepimizden daha fazla çalışacak.

KİMSE KÜRTLERİN OYUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN

“(HDP’nin aday göstermemesi seçimi nasıl etkiler?) Biçim açımızdan fark etmez. Biz bütün İstanbulluların desteğine talibiz. HDP’nin verdiği mesaj bellidir, ‘Biz Millet İttifakı’nı destekleyeceğiz’ demektir, ama kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz.

Çaresi olmayan hastalıkların sebeplerinin araştırılması, o hastalığa yakalananların hayatının kolaylaştırılması için bir Meclis araştırması, bir de Ada’da fayton taşıyan atlarla ilgili bir felaket oldu, köpeklerle ilgili çok iğrenç görüntülere rastlıyoruz, başıboş hayvanlarla ilgili insanlık dışı davranışlara şahit oluyoruz, hayvanlarla ilgili bir kanun teklifini de görevden ayrılmadan önce Meclis’e havale edilmesini istiyorum.

(Uber tartışması) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Uber’e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım.”

10 SAAT UYUYACAĞIM

(Seçildikten sonra ilk çalışmanız ne olacak?) 10 saat deliksiz uyku uyuyacağım. Ondan sonra Bismillah deyip hemen işe koyulmak olacak.