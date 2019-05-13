Binali Yıldırım 'İstanbullulara müjdeli haber' yazarak paylaştı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter'da ''İstanbullulara müjdeli haber'' başlığıyla yayınladığı mesajında su fiyatı ve öğrenci akbilinde indirim yapılacağını paylaştı.
Twitter hesabından ''İstanbullulara müjdeli haber'' başlığıyla bir mesaj paylaşan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
''İstanbullulara müjdeli haber:
Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.
Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.
Hayırlı olsun.''
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