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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım İstanbul'da... 'Gençlerle birçok ortak proje yapacağız'

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Binali Yıldırım İstanbul'da... 'Gençlerle birçok ortak proje yapacağız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

"Yürütmekte olduğum TBMM Başkanlığı'nı adaylığımız bugün resmiyet kazandı ayrıldık ve bismillah deyip İstanbul'dan bugün çalışmaları Eyüpsultan'dan başlatıyoruz. Hayırlı uğulu olsun. Allah mahçup etmesin. Bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip, daha az konuşacağız. Ben zaten 15-16 yıldır hep böyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım... Gelmemiz gereken yere geldik. Çocuk yaşta geldiğimiz bu şehirde İstanbul bize her şeyi verdi. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduk. Meslek sahibi, aile sahibi, çoluk çocuk sahibi, torun sahibi olduk.

Yetmedi AK Parti kurduktan sonra iktidar yaptık. Milletvekili olduk, bakan olduk, bakan olduk, Meclis Başkanlığı yapmak nasip oldu. Şimdi de borcumuzu ödemek için şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız Arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. İstanbul'un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var, otoparka ihtiyacı var. Bunlar bizim işimiz. Ama bundan daha önemlisi gençleri hayatın içinde daha fazla görmek istiyoruz.

Gençler bizim geleceğimiz, dolayısıyla gençlerle birçok ortak proje yapacağız. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerine gençler çok daha hakim. Biz onların bu özelliklerinden çok daha fazla yararlanmak istiyoruz. 

Kadınları İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u, İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. Ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmayı başaracağız.

1994'ten önceki dönemi Z kuşağı bilmiyor, zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Zaman değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz İstanbul 4.0."

 

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