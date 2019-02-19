Binali Yıldırım İstanbul'da... 'Gençlerle birçok ortak proje yapacağız'

Binali Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

"Yürütmekte olduğum TBMM Başkanlığı'nı adaylığımız bugün resmiyet kazandı ayrıldık ve bismillah deyip İstanbul'dan bugün çalışmaları Eyüpsultan'dan başlatıyoruz. Hayırlı uğulu olsun. Allah mahçup etmesin. Bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip, daha az konuşacağız. Ben zaten 15-16 yıldır hep böyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım... Gelmemiz gereken yere geldik. Çocuk yaşta geldiğimiz bu şehirde İstanbul bize her şeyi verdi. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduk. Meslek sahibi, aile sahibi, çoluk çocuk sahibi, torun sahibi olduk.

Yetmedi AK Parti kurduktan sonra iktidar yaptık. Milletvekili olduk, bakan olduk, bakan olduk, Meclis Başkanlığı yapmak nasip oldu. Şimdi de borcumuzu ödemek için şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız Arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. İstanbul'un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var, otoparka ihtiyacı var. Bunlar bizim işimiz. Ama bundan daha önemlisi gençleri hayatın içinde daha fazla görmek istiyoruz.

Gençler bizim geleceğimiz, dolayısıyla gençlerle birçok ortak proje yapacağız. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerine gençler çok daha hakim. Biz onların bu özelliklerinden çok daha fazla yararlanmak istiyoruz.

Kadınları İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u, İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. Ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmayı başaracağız.



1994'ten önceki dönemi Z kuşağı bilmiyor, zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Zaman değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz İstanbul 4.0."