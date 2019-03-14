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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI –  Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)
14.03.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 'İstanbul sağlıkta dünyada en iyi 5. şehir''

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Binali Yıldırım: 'İstanbul sağlıkta dünyada en iyi 5. şehir''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Türkiye’nin bütün illeri İstanbul'dan aşağı değil. Bu yüzden de ilk defa İstanbul geçen yıl itibariyle göç vermeye başladı, İstanbul’un nüfusu 60 bin azaldı" dedi.

Binali Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen toplantıda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atilla Aydıner de katıldı.

İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN DÜNYANIN EN İYİ 5'İNCİ ŞEHRİ

Binali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, "45 şehir arasında  yapılan araştırmada İstanbul sağlık hizmetleri bakımından dünyanın en iyi 5'inci  ili seçilmiştir. İstanbul bugün herkesin takdir ettiği, hatta sağlık turizmini de uygulayan bir il olarak bütün dünyada gittikçe ününü artırmaktadır.

Binali Yıldırım: İstanbul sağlıkta dünyada en iyi 5. şehir


Geçen yıl siz bu şehirde 146 milyon insana değdiniz. Neredeyse nüfusun 10 katı. İstanbullular 10 kez mutlaka bir hekim ile bir araya geldi. Bu fazla bir sayı bu kadar olmamalı. Demek ki sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için birinci basamak yani aile hekimliği kısmına biraz daha yoğunlaşmamız lazım” dedi.

MİLLİ İLAÇ

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlaç meselesi Türkiye için gelecekte stratejik bir iştir. Bugün 25 milyar dolar para ödüyoruz. Bunun da yüzde 95’ini yurtdışına ödüyoruz ne yazık ki. Yani her yıl tıbbi cihazlara, ilaca.  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bütçesinden daha fazladır. Burada mutlaka bir şey yapmamız lazım. Milli ilaç ve milli ar-ge çalışmalarına hız verecek ve bu konudaki projeleri destekleyecek önemli projemiz var İstanbul’da.

Bunun için Tuzla’da bir bioteknoloji vadisi kuruyoruz. Bu projenin en önemli hedeflerinden biri ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak. Burada yeni nesil bir üretim merkezi hizmete girecek. 150’den fazla üretici, yaklaşık 500 girişimci bu vadide çalışma imkanı bulacak. Sağlık, tarım, gıda, tekstil, çevre gibi pek çok sektörde katma değeri yüksek ürünler için uygun ortamı burada hazırlamış olacağız. En önemlisi milli ilacın formülünün burada üretilmesini arzu ediyoruz."

“İSTANBUL GÖÇ VERMEYE BAŞLADI”

Yıldırım, "Türkiye’nin bütün illeri İstanbul’dan aşağı değil. Bu yüzden de ilk defa İstanbul geçen yıl itibariyle göç vermeye başladı, İstanbul’un nüfusu 60 bin azaldı" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Binali Yıldırım, "Sağlıkta şiddete ceza da önemli ölçüde artırıldı. Ama  bu işin çözümü ceza değil eğitim. İnsan unsuru olan her yerde maalesef yanlışlar oluyor. Eğitimle bunu aşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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