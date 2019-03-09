Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
GeriGündem Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA, DHA
09.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere İstanbulluların, her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurundayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında, İlim Yayma Vakfı çatısı altında olmanın her zaman huzur verdiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulunda konuştu


Binali Yıldırım, "Geçmiş yıllarda İlim Yayma Vakfının yine genel kurulunda yaptığımız konuşma, AK Parti kapatma davasına konu olmuş ve biz 73 arkadaştan biri olarak yasaklanma listesinde yer almıştık. O liste bizim için için gurur ve iftihar listesidir." dedi.

"İlim rütbesi, rütbelerin en yücesi" diyerek çıktıkları bu yolda, gece gündüz demeden yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım, yaklaşık yarım asır önce elini taşın altına koyan ve ilim yaymak, sevmek, ilim yolcularına kol kanat germek, öğretmek ve öğrenmek üzere bir araya gelen bu değerli topluluğu, bu mücadelesinden dolayı tebrik etti.

"ÇOCUKLAR, ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA GÖRE EĞİTİLMELİ"

Eğitimin, Türkiye için milli bir mesele olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "En büyük gücün, yetişmiş insan olduğunu biliyoruz. Taşa, toprağa ve binaya yapılan yatırımın ömrü bellidir, 40-50 bilemediniz 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü, insanlık var oldukça devam ediyor." dedi.

Yıldırım, çocukların ve gençlerin çağın ihtiyaçlarına göre eğitilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bilgi çağındayız. Bizim nesil dijital göçmen, şimdiki nesil dijital yerli, dolayısıyla bu geçişin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor ve kuşaklar arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması gerekiyor. Bazen evde çocuklarımız ve torunlarımızla iletişim kurmakta bile zorlandığımız oluyor. Bu bizim için geçerli olan bir şey değil, bütün dünyada öyle bir süreç yaşanıyor, çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi çok hızlı oldu. Bu nedenle de genç kuşak, özellikle Z kuşağı diye nitelendirilen kuşak, farklı bir dünyada yaşıyor ve farklı ilgi alanları var. Onların ilgi alanları, bizim ilgi alanımızla da her zaman örtüşmüyor. Ancak şimdi değil, 10 yıl sonra kodlama bilmeyen cahil olarak adlandırılacak."

"HIZLI DEĞİŞİMİ ISKALAMAMAMIZ GEREKİYOR"

Bugün bilinen mesleklerin yarısının, 20 yıl sonra yok olacağına dikkat çeken Yıldırım, "Yeni mesleklerle tanışacağız. Bu hızlı değişimi ıskalamamamız ve bu değişimi gençlerle birlikte yapmamız lazım. Gençler bizim geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100'ü onlardan oluşacak. Dolayısıyla gençlere çok daha güzel bir gelecek hazırlamak, sorunları torunlara havale etmemek gerekiyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldan beri ülkemizin birçok birikmiş sorununa el attı. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük." diye konuştu.

İletişimdeki bölgesel farklılıkların, Türkiye'de en asgari düzeyde olduğuna değinen Yıldırım, bunun ülkenin gelişmişliği ve kalkınması açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Yıldırım, çocuklara ve gençlere şöyle seslendi:

"Değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi ve benliğinizi kaybedersiniz, diyoruz. Öğrenilen ilmin de hiçbir şeye faydası olmaz. Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller, geleceğimizin en başarılı nesilleri olacak. O yüzden siz değerli gençler, geleceğimizin teminatısınız. Gelecek gençlerle gelecek, çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamak için İlim Yayma Vakfı gibi daha birçok vakfımız büyük bir gayret içerisinde." 

"İSTANBUL, BİR DÜNYA ŞEHRİ"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul için "gönül belediyeciliği" diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Yıldırım, "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurundayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul'u anlamak için birkaç rakama bakmak yeter. İstanbul, bugün ürettiği yıllık gayri safi hasıla ile 140 ülkeyi geride bırakıyor. Eğer müstakil bir devlet olsa, Avrupa'nın 13. büyük devleti, dünyanın 41. büyük devleti ölçeğinde bir şehirden bahsediyoruz. Her 100 lira verginin 50 lirasını İstanbul veriyor. İhracatımızın yüzde 45'ini İstanbul karşılıyor. 500 büyük sanayi kuruluşunun 250'si İstanbul'da. Ülkemize gelen turistlerin üçte birini, İstanbul misafir ediyor. 
İstanbul, her yönüyle Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'un, Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki yeri çok ama çok önemli. Bu bakımdan çeyrek asır önce başlatılan İstanbul'daki hizmet belediyeciliğinin aynı kararlılıkla yeni dönemde, Cumhuriyetin 100. yılına giderken sekteye uğramaması hayati öneme sahip. Bu kampanya döneminde günden güne bunun farkında olmalarını da görmek beni memnun ediyor. Sokaklarda, meydanlarda, açık ve kapalı toplantılarda bu beklenti ve ümidi insanların gözlerinden okumak benim için büyük bahtiyarlık meselesi oluyor."

Yıldırım, "31 Mart yerel seçimlerine 21 günümüz kaldı. Günler hızlı geçiyor. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizin yerel yöneticilerini seçeceğiz ve gelecek 5 yıl için yerel kalkınmada arkadaşlarımızı iş başına getireceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a hediye olarak bir harita takdim etti.

Bilal Erdoğan, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan bir harita. İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşallah sizin yönetiminizde İstanbul, 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümit ediyoruz." diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Müteahhidi vurup, intihara kalkıştı! 'Ben ne yapacağım?'

Bir şartla çorbacıda buluştular, ortalık karıştı

Öğrencileri ders bahanesiyle kandırdılar! Karı - koca, cinsel istismardan tutuklandı

Katil gelini çıktı! Yaşlı kadını tarlasına gömmüşler...