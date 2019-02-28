Binali Yıldırım ile 'Seçim Özel' bu akşam 23.00'te Kanal D'de...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bu akşam 23.00'te Kanal D'de 'Seçim Özel' programına konuk olacak.
Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soracak; Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul projelerini, seçim kampanyasını ve tüm merak edilenleri canlı yayında Kanal D’de cevaplayacak.
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