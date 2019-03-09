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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.03.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz

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Binali Yıldırım: Hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.

HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşının okunması ile başladı. İstiklal Marşının ardından HAK-İŞ Kadın Komitesinin 1 yıllık faaliyetlerini anlatan film gösterimi yapıldı. Binali Yıldırım’a plaket takdim edildi.

“15 TEMMUZ’DA MEYDANLARDA İKİSİNDEN BİRİ KADINDI”

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. İşte bunun için Cumhur İttifakı var. Kadınlarımız neleri yapabileceğini 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek gösterdi. O gece meydanlarda iki kişiden birisi kadındı. Şerife bacılar ve nene hatunlar o gece onların torunları her biri kahraman oldu.” dedi.

“ÇALIŞANIMIZIN KADROYA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA DA BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERDİK”

Görevi boyunca çalışma hayatında 3 şartı olduğunu belirten Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görevim boyunca HAK-İŞ konfederasyonuyla, sendikalarla değerli başkanıyla sendika başkanlarıyla çok güzel çalışmalar yaptık. Benim hayatımda iş barışının olmazsa olmaz üç şartı vardır. Çalışan, çalıştıran, iş yeri. İş yeriniz olabilir, işiniz olabilir ama çalışanınız yoksa ne yapacaksınız. Neyi üreteceksiniz işte onun için alın terinin emeğin ne kadar kutsal olduğunu bu hakkın verilmesine hep inandım. Bu anlayış içerisinde işçi işveren ilişkisinde hep yapıcı davrandık. Çalışanımızın kadroya geçirilmesi konusunda da büyük bir gayret gösterdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu işi başardık. Belediyelerde bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış. Bu konunun yakından takipçisi olacağım bilmenizi istiyorum. Hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“SENDİKALARDAN KORKMAYIN Kİ HEM SİZ KAZANASINIZ HEM ÇALIŞANLARINIZ KAZANSIN”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Binali Yıldırım’ın gerek bakanlığı döneminde, gerek başbakanlığı döneminde, gerekse Meclis Başkanlığı döneminde biz emekçilerle ilgili tarihi adımlar tarihi kararlar aldığını biliyoruz. Ulaştırma bakanlığı döneminde her türlü sorunu, toplu sözleşmelerle ilgili tıkanıklığı çözmek için gittiğimiz her zamanda elimizi boş çevirmedi. Sorunlarımızın çözümünü gerçekleştirdi. Türkiye’de belli çevrelerin sendikalara mesafeli duruşlarına rağmen İDO’nun bölge toplantısında gerek ülkemizde gerek dünyadan gelen çevrelere şu mesajı vermiştir. Sendikalardan korkmayın ki hem siz kazanasınız hem çalışanlarınız kazansın” ifadelerinde bulundu.

 

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