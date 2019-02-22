Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi
GeriGündem Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
22.02.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez'de bulunan Neşet Ertaş Sanat Atölyesi'nde eğitim alan gençlerin söylediği parçaları dinleyen Yıldırım, şarkılara eşlik etti. Binali Yıldırım, sınıftan ayrılmadan önce gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, atölyede bulunan eşit ağırlıklı sınıfa da uğrayarak, gençlerle birlikte ders dinledi.

Yıldırım, atölyeden ayrılmadan önce robotik kodlama sınıfında bulunan öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve yaptıkları projelere yönelik bilgiler aldı.

Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi

ÖĞRENCİLERİN SEVGİ GÖSTERİSİ

Yıldırım daha sonra burada, lise son ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Binali Yıldırım, programın ardından dışarı çıktığı sırada Ayşe Demir isimli bir kadın ile görüştü. Demir, Binali Yıldırım'a, "Sizi çok özledim, sizi çok görmek istedim. İnşallah kazanacaksınız" dedi. Yıldırım da, "Allah senden razı olsun, sağol " diyerek, Ayşe Demir'e sarıldı. Binali Yıldırım daha sonra öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocukların sevgi gösterisine karşılık vererek onları kucakladı ve fotoğraf çektirdi.

Gençlerle şarkı söyledi, birlikte ders dinledi

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.02.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat çeken mesajlar: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'

Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha

Reyhanlı saldırganlarından Aykan Hamurcu tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'ye 'bedava grip ilacı' yanıtı