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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.03.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı

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Binali Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

Sultangazi'de gençlerle bir araya gelen Yıldırım'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara seslendi.

Binali Yıldırım, Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor etkinliğine katıldı


AK Parti'nin icraatlarını ve vaatlerini anlatan Yıldırım, dinleyicilerden birinin "Gençler olarak biz de yönetimde yer alacak mıyız?" sorusuna, Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak'ın AK Parti'de olduğunu hatırlattı.

"Benim meclis üyesi listemde gençler var. Kazanırsak sizler de yönetimde yer almış olacaksınız." diyen Yıldırım, başka bir gencin talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Yenimahalle mitingi öncesinde telefondan gençlere seslenen Erdoğan, gençlerin teveccühüne teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu seçim bir beka meselesidir. Bu beka meselesinde zillet ittifakı ve terör ittifakı vardır. El ele vererek bu zillet ittifakını sandığa gömmeye hazır mıyız? Kalan 17 günde kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Şu an kürsüye çıkıyorum, yolunuz açık olsun."

Çevre kirliliğini bitireceklerini ve yeşil alanları çoğaltacaklarını kaydeden Yıldırım, bir dinleyicinin, adayların seçim döneminde söz verdiğini ama seçildikten sonra verdikleri sözü yerine getirmediğini söylemesi üzerine, "Biz 16 yıldır ne dediysek yaptık, bundan sonra da yapacağız. Böyle bir genelleme yapılırsa buna üzülürüm. Söz verdiğimiz her şeyi yapmışız." dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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