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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.03.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım genç sporcularla bir araya geldi

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Binali Yıldırım genç sporcularla bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bütün İstanbulluların gönlüne girmeyi başaracağız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber çözerek, dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen ve görülmek istenen bir şehir yapmak için durmadan, yılmadan çalışacağız." dedi.

Üsküdar'da Çamlıca Spor Kulübü'nü ziyaret ederek gençlerle ve çocuklarla bir araya gelen Yıldırım, gençlerin burada geleceğe hazırlandığını belirtti. 
Yıldırım, "İnşallah İstanbul'da sizlerin desteğiyle belediye başkanlığını kazandığımızda, mahalle futbol karşılaşmalarını yapacağız. Üç korner bir penaltı kuralını tekrar getireceğiz. Böylece gençler Çamlıca Spor Kulübü'nün yaptığı gibi mahalleler arasında müsabakalar yapacak ve böylece İstanbul'un şampiyonu başka illerin şampiyonlarıyla bir araya gelecek, bu iş durmadan devam edecek. Sizler de bugün aldığınız lisanla sporcu oldunuz. İnşallah gelecekte daha güzel yerlerde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, bütün gayretlerinin ülkeyi Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Ülkemize musallat olan terör örgütlerinden ülkemizi temizlemek gayretindeyiz. Az önce Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da söyledi. Kendisiyle beraber çalıştık. Bölücü PKK terör örgütünü bu topraklardan kazımak için çok güzel, bir faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Türkiye bugün eski Türkiye değil. Artık sadece yurt içinde değil yurt dışında da milletimize ve ülkemize düşmanlık besleyen biri varsa, bulur, bulunduğu yerde imha eder. Afrin ve Fırat Kalkanı harekatını bunun için yaptık. 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde Çamlıca, Üsküdar, o gece ayaktaydı. Meydanlara indiniz. Köprüyü kesenlere gereken dersi verdiniz, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun."

Çamlıca Spor Kulübü yakınında bir spor kompleksi olduğuna değinen Binali Yıldırım, "Tünelin üzerinde spor kompleksi var. Oranın yapımı için Mustafa Kara ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kardeşimiz büyük gayret gösterdi. Bizim Karayolarının bürokratları 'olamaz' dediler. Direnç gösterdiler, frene bastılar, biz gaza bastık. Onlar frene bastı ama arıza yaptı. Nihayet Üsküdar'a güzel bir eseri kazandırdık. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Gençlere seslenen Yıldırım, şunları söyledi:

"Daha çok gayret edip daha çok çalışacağız. Bütün İstanbulluların gönlüne girmeyi başaracağız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber çözerek, dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen ve görülmek istenen bir şehir yapmak için durmadan, yılmadan çalışacağız. Bunun burada sözünü veriyorum çünkü bunu biz Türkiye'de 81 ilde başardık. Türkiye'nin teminatı gençler, yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz."

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kulübün futbol sahasına geçen Akar ve Yıldırım, sporcularla kısa süre futbol oynadı. Binali Yıldırım, penaltı atışı kullandı. 

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