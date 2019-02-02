Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi
GeriGündem Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.02.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." dedi.

Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği programa katıldı.
"Can Erzincan'ın evlatları olarak canıma can kattınız." sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, "Mutluluğumu katladınız. Varlığınızı bilmek, hissetmek bize her zaman huzur ve güven veriyor. Erzincan Refahiye Kayı köyünden çıkan 12 yaşındaki Binali, bugün Binali Yıldırım olduysa bunu İstanbul'a borçludur, İstanbul sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okuduğunu, meslek sahibi olduğunu, yuva kurduğunu ve siyasete başladığını aktaran Yıldırım, yaptıklarını bu şehre borçlu olduğunu anlattı.
Binali Yıldırım, İstanbulluların da umumi istek ve arzularını dikkate alarak partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Sefere çıktık. Sefer bizden, zafer İstanbullu'dan ve Cenabı Mevlam'dan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz sefere talibiz. Zafer, takdirdir. Onun için bir şey diyecek değiliz. Cumhur İttifakı olarak, bütün ilçe adaylarımızla 39 ilçeyle gece gündüz çalışacağız. Boş işlerle boş laflarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın, Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu nasıl halkın yolu yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tüneli'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan geçsin. Hızlı trenle Ankara'ya gitsin. Dünyanın en büyük havalimanını gidip, ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur."

Türkiye'nin her köşesinde yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi asla yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet, tek vatan olarak sonsuza kadar bu millet yürümeye devam edecek inşallah." dedi.

Yıldırım, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildiğini de anımsatarak, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim, benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kanser teşhisi kondu... 3 ay sonra annesinin sonuçlarına baktığında...

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı

Ahmet Kural, Sıla lehine ifade veren kadından şikayetçi oldu

Mustafa Sarıgül'den önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu'na kırgın değilim