Binali Yıldırım: Ekrem bey siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın, birlikte katıldıkları ortak yayın öncesinde görüşmelerine ilişkin, "Rakibimle yüz yüze, hem de tek başına değil, bütün danışman ekibiyle beraber görüşülüyor olması, gayri ahlaki bir durumdur. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Bu görüşmeyi yaparak ve bunu da kamuoyundan gizli tutarak gerçekleştirmiş olması, doğrusu kendisinin güvenilirliliği konusunda soru işaretlerini artırmıştır" dedi.

Yıldırım, İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun, ortak yayın öncesinde yaptıkları "gizli görüşmeyle" gayri ahlaki bir duruma sebebiyet verdiklerini söyledi.



"GİZLİ GÖRÜŞME CHP ADAYININ GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNDE İŞARETLERİNİ ARTIRDI"



"Peki böyle mi oldu?" diye soran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Olmamış. İsmail Bey, Ekrem Bey, CHP adayıyla otelde yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş. Benimle de telefonla görüşme gerçekleştirmiş. 'Ne var bunda canım?' deyip geçiştirecek bir şey değil. Her iki adayla telefonda görüşmeliydi, buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Rakibimle yüz yüze, hem de tek başına değil, bütün danışman ekibiyle beraber görüşülüyor olması, gayri ahlaki bir durumdur. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Bu görüşmeyi yaparak ve bunu da kamuoyundan gizli tutarak gerçekleştirmiş olması, doğrusu kendisinin güvenilirliliği konusunda soru işaretlerini artırmıştır. Olay budur."



"KÜÇÜKKAYA'DAN TATMİN EDECİ BİR CEVAP ALAMADIM"



Yıldırım, "Bu durumu İsmail Küçükkaya'ya sordunuz mu?" diye sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Ben sordum tabii de İsmail Bey'den bunun cevabını alamadım, 'Ben sizinle de görüştüm' dedi. Buna bir itirazım yok. Benim itirazım rakibimle bir araya gelip, bir odada görüşmeniz ayrı şey, benimle telefonla görüşmen ayrı şeydir. Bunları aynı kabul edersen, kamuoyundaki soru işaretlerini ortadan kaldıramazsın.

Yıldırım, "Sorular rakibinize İsmail Küçükkaya tarafından verildi mi?" sorusunu, "Orası bize karanlık. Yani aralarında ne konuşuldu, ne konuşulmadı bilmiyoruz. İsmail Bey 'Ben soru vermedim. Sizinle telefonda konuştuğumuzu konuştuk' tarzında bir cevap verdi.



"GÖRÜŞME KAMUOYUNDAN GİZLENDİ"



"Burada tepki gösterdiğiniz şey işin gizli tutulması mı?" diye sorulması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:



" Moderatörle yüz yüze görüşmüyorum, telefonla görüşüyorum. Diğer aday ile moderatör aynı odada görüşüyor. Sonuçları açısından konuşmuyorum. Ne konuşuldu? Soru verildi, verilmedi, bunlar ayrı bir bahis. Hiç önemi yok. Önemli olan kamuoyuna karşı dürüst davranılmamıştır, adaylara dürüst muamele yapılmamıştır ve bu görüşme kamuoyundan gizlenmiştir. Hem aday tarafından hem de moderatör tarafından gizlenmiştir. Taki bu mesele bir şekilde ortaya çıkana kadar. Böyle bir şeyin olması tutarsızlıktır. Bu tutarsızlıkların tümünü kamuoyu takip ediyor. Takdir kamuoyunun olacaktır."

"İMAMOĞLU BAŞLI BAŞINA BİR PROJE"



"İmamoğlu üzerinden bir proje mi devreye giriyor?" sorusu üzerine Yıldırım, olayın çok kişiselleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"İmamoğlu, başlı başına bir proje de. O ayrı konu. Şunu söylemek isterim. Biz Cumhur İttifakıyız. Karşı tarafta ne var? Görünen CHP ve İYİ Parti. Ancak HDP

yetkilileri, CHP adayına açık açık destek veriyor. Selahattin Demirtaş da açıklama yaptı. 'Hiçbir şey HDP'siz daha güzel olmaz' diyor. 'Biz size oy veriyoruz ama bizi yok saymayın. Borcunuzu da ödeyin' diyor. Herhalde bir anlaşma var. Bir pazarlık yaptıkları ağızdan ağıza dolaşıyor. Kürtler demek HDP demek değildir. Kürtler, İstanbul'da önemli bir nüfustur. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Kürtler de var, Karadenizli, Akdeniz ve Marmara da var. Adeta bir ebru gibi, 7 renk tek yürek İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla eğer HDP, Kürt hemşehrilerimizin oylarını masaya koyup bunun pazarlığını yapıyorsa çok büyük yanlışlık yapıyor. AK Parti, Türkiye'nin birçok bölgesinde birinci partidir. Birinci olmadığı yerlerde de ikinci partidir. AK Parti, Türkiye partisidir. CHP, o bölgelere girememiştir."



SAYIŞTAY RAPORU İDDİASI



CHP adayının Sayıştay iddiasına ilişkin Yıldırım şunları söyledi:



"Mal bulmuş Mağribi gibi bunun üzerine atlıyorlar. Ben ne demişim yayında? 753 milyon yolsuzluk, usülsüzlük demiş... "Sayıştay raporunda böyle bir rakam yok, yalan. 108 bin TL gibi bir rakam var" dedim. Ekrem Bey diyor ki Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de İBB ile beraber toplam usülsüzlüklerin 753 milyona ulaştığını söyülüyor. Sayıştay programdan bir ay önce denetlemenin tamamlanmadığını ve geçmiş yıllara ilişkin raporlamalarda iddialardaki gibi bir tespit ve değerlendirme olmadığını açıkladı."



CHP ADAYININ BELEDİYE SİCİLİ



Yıldırım şöyle devam etti:



"Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili Sayıştay 6 milyon 553 bin liralık kamu zararı oluştuğuna hükmetmiş, şu anda İmamoğlu ve arkadaşları hakkında yargılama yapılıyor. İBB'de 5 yılda 10 bin 265 tane ihale yapmış, sözleşme imzalanan firma sayısı 8 bin 393, iş alan bir daha iş alamamış. Beylikdüzü'nde bir şirket 2,5 sefer iş almış. Kim yandaş cevabını verin. 37 vaat vermiş, sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş, 11 kreş vaat etmiş 5 yılda bir tane gerçekleştirmiş."



50 BİN GENCE İSTİHDAM



Gençlere yönelik projelerinin açıklayan Yıldırım "Gençler benim kankam, 50 bin gence yarı zamanlı iş vereceğiz. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bir projesi var. Bir protokol çerçevesinde bunu bakanlıkla birlikte yapacağız. 50 bin genç bundan yararlanacak. Üniversite öğrencilerinin tamamına ücretli staj yeri bulacağız. Gençler şehir tiyatroları ve müzelerden ücretsiz yararlanacak, 25 yaşına kadar." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'UN EN BÜYÜK SORUNU ULAŞIM



Yıldırım "İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve trafik, 5 yıl için İstanbul'da raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Metronun payı yüzde 18'den yüzde 48'e çıkacak, şehrin altında yeni bir şehir daha olacak." dedi.



YILDIRIM'IN SEÇİM VAATLERİ



- Amatör spor kulüplerine desteği 10 kat artırıyoruz

- 50 bin gence yarı zamanlı iş vereceğiz

- Üniversite öğrencilerinin tamamına ücretli staj yeri bulacağız

- Gençler şehir tiyatroları ve müzelerden ücretsiz yararlanacak, 25 yaşına kadar

- Motosikletliler köprülerden ücretsiz geçecek

- Bütün öğretmenler toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak