Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Dosyalar dolusu belge var ama Ã§Ä±t yokâ€¦

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in Amerika'da bir malikanede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Her ÅŸey belli. Darbenin talimatÄ±nÄ± veren bu. Her tÃ¼rlÃ¼ belge, bilgi elde fakat dostlarÄ±mÄ±z, mÃ¼ttefik bildiÄŸimiz Ã¼lke kÄ±lÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmÄ±yor. Madem vermiyorsun kardeÅŸim adamÄ±n yaÅŸamÄ±na sÄ±nÄ±rlama da mÄ± getiremiyorsun? HiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi yaÅŸamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruÅŸturma dahi baÅŸlatmÄ±yorsun? Yoksa arkasÄ±ndan baÅŸka ÅŸeyler Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan mÄ± endiÅŸe ediyorsun? TÃ¼rkiye dosyalar dolusu belgeleri Ã¶nlerine koydu ama Ã§Ä±t yok." dedi.Â Â Â



YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ± olduÄŸu, "ParÃ§alanmÄ±ÅŸ Bir DÃ¼nyada BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venliÄŸi Yeniden DÃ¼ÅŸÃ¼nmek" temasÄ±yla Swiss Hotel The Bosphorus'ta dÃ¼zenlenen TRT World Forum'un aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±na Ä°ngilizce baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â



TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "35 bin masum insanÄ± katleden bu Ã¶rgÃ¼t, PKK, bugÃ¼n de PYD/YPG adÄ±yla ne yazÄ±k ki Suriye topraklarÄ±nda faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AcÄ± olan, onlarÄ±n bu faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi de dost bildiÄŸimiz, NATO'dan mÃ¼ttefik bildiÄŸimiz Amerika'nÄ±n aÃ§Ä±k, aleni, doÄŸrudan desteÄŸiyle oluyor. Binlerce tÄ±r silah, fÃ¼ze, her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼himmat, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarÄ±lÄ±yor. Bu soruyu sorduÄŸumuzda, mÃ¼ttefikimiz ve dostumuz olan Ã¼lkenin verdiÄŸi cevap Ã§ok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir iÅŸbirliÄŸi yapmÄ±yoruz, taktik bir iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz.' Ne demek? ZÄ±rva. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iÅŸbirliÄŸinin hiÃ§bir ÅŸekilde mazur gÃ¶rÃ¼lecek yanÄ± yoktur." dedi.Â Â







YÄ±ldÄ±rÄ±m, forum boyunca dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen uzmanlar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri, siyasetÃ§ilerin, barÄ±ÅŸÄ±n ve gÃ¼venliÄŸin tesis edilmesi, dÃ¼nyada devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve halklara bunun sunulmasÄ± iÃ§in Ã§aba harcayan insanlarÄ±n bir araya geleceÄŸini ve harcanan Ã§abanÄ±n gerÃ§ekten hedefe ulaÅŸmayÄ± destekleyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

"Ä°ngilizce bu kadar konuÅŸmam yeterli. Ä°ngilizcem, konuÅŸmamÄ± daha fazla sÃ¼rdÃ¼rmeye yeterli deÄŸil. Benim iÃ§in konuÅŸmamÄ± ana dilimde sÃ¼rdÃ¼rmek Ã§ok daha uygun olacak." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkÃ§e konuÅŸmasÄ±na "3 kÄ±tayÄ± birleÅŸtiren, ortasÄ±ndan deniz geÃ§en, dÃ¼nyanÄ±n aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi Ä°stanbul'a hoÅŸgeldiniz." sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TRT'yi konuyu dÃ¼nya gÃ¼ndemine getirdiÄŸi iÃ§in tebrik ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"ParÃ§alanmÄ±ÅŸ Bir DÃ¼nyada BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik, Ã¶nemli bir konu, Ã¶nemli bir baÅŸlÄ±k. 3 kÄ±tada 600 yÄ±ldan fazla barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸi yaÅŸatmÄ±ÅŸ olan bu topraklarda, bu konunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã§ok daha anlamlÄ±. Bizde bir laf vardÄ±r, 'Damdan dÃ¼ÅŸenin halini, damdan dÃ¼ÅŸen anlar.' DolayÄ±sÄ±yla bu forum, insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak sorunlarÄ±na ortak Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirme noktasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± saÄŸlayacak. SÄ±nÄ±r aÅŸan sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. ArtÄ±k sorunlara 'yerel ya da bÃ¶lgeseldir' diye bakamayÄ±z. Olaylara daha bÃ¼yÃ¼k bir aynadan bakma mecburiyeti var. EÄŸer bÃ¶yle bakarsak ayrÄ±ntÄ±larla boÄŸulmayÄ±z, zaman kaybetmeyiz. DÃ¼nya sorunlu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¶lge daha da sorunlu. Ä°bn-i Haldun, 'CoÄŸrafya kaderdir.' demiÅŸtir. DoÄŸrudur, her coÄŸrafyanÄ±n kaderi vardÄ±r. Kaderiyle yaÅŸamak, o coÄŸrafyadaki insanlarÄ±n gÃ¶z yaÅŸÄ±ndan uzak, huzur, barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek de Ã¼lkeleri yÃ¶neten, sorumluluk alan bizlerin gÃ¶revidir."Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'nin sorunlarla Ã§evrili bir coÄŸrafyada bulunduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu sorunlarÄ±n doÄŸal uzantÄ±larÄ±, tabiatÄ±yla bizi etkiliyor. Suriye'de 8 yÄ±lÄ± aÅŸan iÃ§ savaÅŸ sebebiyle en bÃ¼yÃ¼k bedeli Ã¶deyen Ã¼lkelerden biriyiz. LÃ¼bnan da ÃœrdÃ¼n de aynÄ± bedeli Ã¶dÃ¼yor. 3,5 milyon kardeÅŸimize kucak aÃ§tÄ±k, onlarÄ±n hayata tutunmalarÄ±na vesile olduk. BazÄ± Ã¼lkeler bunu anlamakta zorlanÄ±yor. '30 milyar dolar para harcadÄ±nÄ±z.' diyorlar, anlamÄ±yorlar, anlayamÄ±yorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ mesele insan olunca, insanÄ± yaÅŸatmak olunca paranÄ±n deÄŸeri olmaz. Bir insanÄ± kurtarmak, bir cihanÄ± kurtarmak demektir. Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, bizim inancÄ±mÄ±z bunun gerektiriyor. Onun iÃ§in biz bunu yapÄ±yoruz." dedi.Â Â Â Â Â

"KAPILARI Ã‡ALININCA, HIRSIZIN FARKINA VARIYORLAR"Â Â Â Â Â

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyada ve bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ve ciddi geliÅŸmiÅŸlik farkÄ± olduÄŸunu, yeryÃ¼zÃ¼ kaynaklarÄ±nÄ±n adil bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknolojileri, imkanlarÄ± ileri olan Ã¼lkelerin kaynaklara Ã¶nce ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra gelenlerin bunlardan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in dÃ¼nyadaki eÅŸitsizliÄŸi "Allah'Ä±n 10 pulunu bekleyedursun 10 kul, bir kiÅŸiye tam 9, 9 kiÅŸiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara ÅŸah olsa" sÃ¶zleriyle anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YeryÃ¼zÃ¼ kaynaklarÄ±nÄ±n eÅŸit ve adil ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lmamasÄ±, dÃ¼nyadaki insanlarÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±yor. Bu huzursuzluÄŸun tek kaynaÄŸÄ± savaÅŸ, Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸildir, aynÄ± zamanda aÃ§lÄ±k, yoksulluk, susuzluk, iÅŸsizlik, Ã¼mitsizlik bu sorunlarÄ±n kaynaklarÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Daha az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde sorunun daha da derinleÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, dÃ¼nyada serveti en yÃ¼ksek 8 kiÅŸinin elinde tuttuÄŸu servet miktarÄ±, dÃ¼nya nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±nÄ±n servetine denk geliyor. Bu kiÅŸilerin sahip olduklarÄ± 420 milyar dolarÄ± aÅŸkÄ±n servet, dÃ¼nya genelinde 3 milyar 600 bin kiÅŸinin ihtiyacÄ± olan paraya denk. Bu durum, kÃ¼resel eÅŸitsizliÄŸe Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¶rnek. Benzer durum, Ã¼lkelerin kendi iÃ§inde de geÃ§erli. Tabii ulusal, uluslararasÄ± Ã§eliÅŸkilerin derinleÅŸmesi, Ã§atÄ±ÅŸma risklerini de artÄ±ran diÄŸer bir sebep." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, herkesin barÄ±ÅŸ, huzur, gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nya hedefine ulaÅŸmanÄ±n, "gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkeler"in adil davranma ve iyi niyete dayalÄ± iÅŸbirliÄŸi yapmalarÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"Ä°ÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± gerektiren meselelerin baÅŸÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele geliyor. TerÃ¶r ve terÃ¶rizm, Ã¼lkeye, dine, etnik kimliÄŸe bakmadan kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z reddedilmeli. TerÃ¶r, hiÃ§bir ÅŸekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteÄŸi saÄŸlanmamalÄ±. KiÅŸinin neresi aÄŸrÄ±yorsa, canÄ± oradadÄ±r. TerÃ¶r sebebiyle TÃ¼rkiye'nin uzun yÄ±llar canÄ± yanmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye, 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir bÃ¶lÃ¼cÃ¼, etnik PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ediyor. YaylalarÄ± boÅŸalttÄ±ran, tarÄ±mÄ±, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ldÃ¼ren, madencilik yapÄ±lmasÄ±na engel olan, masum insanlara, bebeklere varÄ±ncaya kadar gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan katleden terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verdiÄŸimiz mÃ¼cadeleden ne yazÄ±k ki pek Ã§ok dost bildiÄŸimiz Ã¼lkeden destek gÃ¶remedik, gÃ¶remiyoruz. 'Testi kÄ±rÄ±lÄ±nca yol gÃ¶steren Ã§ok olur.' misali, terÃ¶rle mÃ¼cadelede beklediÄŸimiz desteÄŸi vermeyen Ã¼lkeler, ancak mesele El Kaide olunca, mesele DEAÅž olunca, onlarÄ±n vahÅŸeti gÃ¼ndeme gelince, avaz avaz baÄŸÄ±rÄ±yorlar. Yani kapÄ±larÄ± Ã§alÄ±nÄ±nca, hÄ±rsÄ±zÄ±n farkÄ±na varÄ±yorlar. 35 bin masum insanÄ± katleden bu Ã¶rgÃ¼t, PKK, bugÃ¼n de PYD/YPG adÄ±yla ne yazÄ±k ki Suriye topraklarÄ±nda faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AcÄ± olan, onlarÄ±n bu faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi de dost bildiÄŸimiz, NATO'dan mÃ¼ttefik bildiÄŸimiz Amerika'nÄ±n aÃ§Ä±k, aleni, doÄŸrudan desteÄŸiyle oluyor. Binlerce tÄ±r silah, fÃ¼ze, her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼himmat, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarÄ±lÄ±yor. Bu soruyu sorduÄŸumuzda, mÃ¼ttefikimiz ve dostumuz olan Ã¼lkenin verdiÄŸi cevap Ã§ok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir iÅŸbirliÄŸi yapmÄ±yoruz, taktik bir iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz.' Ne demek? ZÄ±rva. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iÅŸbirliÄŸinin hiÃ§bir ÅŸekilde mazur gÃ¶rÃ¼lecek yanÄ± yoktur. EÄŸer bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel terÃ¶rÃ¼ yok etmek istiyorsak, bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yok etmek iÃ§in baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ kullanamayÄ±z. NeymiÅŸ? 'DEAÅž'Ä± yok edeceÄŸiz, onun iÃ§in PKK'ya ihtiyacÄ±mÄ±z var.' BÃ¶yle bir anlayÄ±ÅŸ, bÃ¶lgede, dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ ve huzur getirebilir mi? BakÄ±n Afganistan'a, ne oldu? TerÃ¶rÃ¼ yok etmek iÃ§in gelenler ne yaptÄ±lar? YÄ±llar sonra itiraf ettiler, trilyonlarca dolar gitti, binlerce insan Ã¶ldÃ¼. DÃ¶nÃ¼p bakÄ±yoruz, Afganistan onlarÄ±n gelmediÄŸi yÄ±llarda mÄ± daha iyiydi ÅŸimdi mi daha iyi? BakÄ±n Irak... 'NÃ¼kleer silah var, dÃ¼nyanÄ±n baÅŸÄ±na bela olacak.' bir yaygarayla geldiler, Irak daha belini doÄŸrultamadÄ±. Libya'da, Suriye'de, Yemen'de aynÄ± ÅŸey. Myanmar'daki etnik temizlik, 3 dinin mukaddes bildiÄŸi KudÃ¼s'te hortlatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yeni karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar, yeni din savaÅŸlarÄ±... BunlarÄ±n hepsi bÃ¶lgelere, Ã¼lkelere barÄ±ÅŸ getirme adÄ±na sÃ¶zde yapÄ±lan, ancak sorunlarÄ± daha da derinleÅŸtirmekten baÅŸka iÅŸe yaramayan giriÅŸimlerdir."Â Â Â Â Â