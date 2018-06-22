Binali Yıldırım: "Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular"

Yıldırım, Bayındır ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Aydın mitinginden İzmir'in Torbalı ilçesine geçerken Bayındır'a da uğramak istediğini dile getiren Yıldırım, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Yıldırım, yarından sonra bayram yaşanacağını, seçimlerdeki desteği konusunda Bayındır'a güvendiklerini kaydederek, "Biliyorsunuz adaylar meydanda dolaşıyor. 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi ? Ne diyor meydanlarda? 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız.', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?" diye konuştu.

AK Parti'nin yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'ye 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol, bin 245 hastane yaptıklarını, ülkeyi 3,5 kat büyüttüklerini, ihracatı katladıklarını, FETÖ'cülere hak ettikleri dersi verdiklerini anlattı.

Yıldırım, 15 Temmuz'da vatandaşların da bayrağı indirmediğini, ezanları dindirmediğini söyleyerek, "Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK ile FETÖ ile mücadele için ne yapacaklarını söylediklerini duydunuz mu? 4 parti ittifakı var ama bir de bunların gizli ittifakı var, gizli ortağı var, o da HDP'dir, PKK'dır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin üzerinde bir plan oynanıyor, güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Amaç, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak, bölgede istikrarsızlığı, ekonomik krizi, toplumsal krizi beraberinde getirmek." diyen Yıldırım, istikbal, istikrar ve kalkınma için, güçlü Meclis için yola devam edeceklerini vurguladı.

BÖLGEYE YAPILAN HİZMETLER

Torbalı'dan Bayındır'a bölünmüş yol yaptıklarını, Tire-Belevi yolunun da yapıldığını dile getiren Yıldırım, Ödemiş'ten Kiraz'a demiryolunu uzattıklarını söyledi.

Doğalgazı Bayındır'a getirdiklerini, bütün mahallelerde yaygınlaştıracaklarını kaydeden Yıldırım, bölgede baraj ve hastane yapımı için de çalışmaların sürdüğünü, ilçeye 4 yıllık fakülte açacaklarını ve hayvan hastanesi kuracaklarını sözlerine ekledi.

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