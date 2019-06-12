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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.06.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Bunun adı basitliktir

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Binali Yıldırım: Bunun adı basitliktir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Binali Yıldırım’ın açıklaması şöyle, ’’CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.’’

İSTANBUL İÇİN YAPACAK ÇOK İŞ VAR

Bahçelievler'de Eğitim-Bir-Sen'in toplantısında sendika üyesi öğretmenlere hitap eden Yıldırım, İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararını hatırlatarak, "Maalesef İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tamamlanamadı. Çünkü seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı." dedi.
Yıldırım, şöyle devam etti:"Sandıkların oy sayım döküm cetvelleri bomboş veya dolu altında üyelerin imzaları yok veya kayıp. İlçe seçim kurullarından 4 ilçe tamamı, 2 ilçe kısmen sayım kararı çıkardık. Oyların yüzde 10'u sayıldı fark 29 binden 13 bine düştü. Siz öğretmensiniz matematiği bilirsiniz, aralarında 13 bin fark olan iki aday var. Ne hikmetse sayıyoruz bizim oylar artıyor onlarınki azalıyor. Normal bir şey mi? Niye çalındı, nasıl çalındı diye soruyorlar? Yüzde 10 sayıldığında ben 16 bin oy kazanıyorsam bu kazandığım oylar çalınmış oylardır. Bunun başka izahı yok. Oyların tamamının sayılması mümkün olsa seçimin yenilenmesine gerek kalmayacaktı. Bunu bildiği için karşı taraf yeniden sayma işine şiddetle karşı çıktı. Foyaları meydana çıkacağını gördüler. Hemen seçim kuruluna müracaat ettirip reddettiler. YSK'ye da gittik orada da reddedildi. Yoksa biz bu seçimin yenilenmesini asla istemedik. Biz sayım tekrar yapılsın, insanların kafasındaki soru işaretleri kalksın, kimi seçmişse İstanbullular o mazbatasını alsın. Maalesef CHP bunu istemedi. Bizim için artık tek yok kaldı seçimin tekrarı için müracaat etmek. Bunu yaptık."

İstanbul'da 96 CHP üyesinin sandık başkanı yapıldığını ifade eden Yıldırım, "3 bin 950 sandık başkanı üyesi birbiriyle birinci derece akraba. İstanbul'da sandık başkanlığı üyeliği ihtiyacının 7 katı memur var. 7 kat memurdan seçmiyorsunuz. Özel bankalardan, akrabalardan sandık başkanı yapıyorsunuz. Bu herhalde bilgisizlikten yapılmış değil bunun arkasında bir plan ve organizasyon var." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu şeklindeki söylemlere değinen Yıldırım, şunları kaydetti: "Mağdur 8,5 milyon işini gücünü bırakarak oy veren İstanbulludur. İstanbulluyu mağdur ettiler. Seçime hile karıştırarak, oy kaydırmaları yaparak, şaibeler yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın. Bize mağduriyeti bize yaşatanlara 23 Haziran'da bir cevap vermemiz lazım. Seçmenin her türlü şeytanın aklına gelmeyecek işlerin hepsini yapmışlar. Tabii 'neredeydiniz siz?' diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Biz işimizi tam yapamadık. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok?"

İstanbul için yapacağı çok iş olduğunu, 1 numaralı işinin trafik olduğunu aktaran Yıldırım, "Trafik nasıl çözülür? Bakın şekil A' ya. Türkiye'de nasıl çözdüysem, İstanbul'da da aynı şekilde çözeceğim." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, sözlerini, "Bütün öğrenciler spor salonlarından, şehir tiyatrolarından, müzelerden ücretsiz yaralanacak. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Öğretmenlerimiz ister kadrolu, ister sözleşmeli, ister ücretli toplu ulaşım ücretsiz olacak. Helali hoş olsun. Öğretmenlerimiz için bu bir başlangıç. İlerleyen günlerde başka müjdelerimiz var." diye tamamladı.

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