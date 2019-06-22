Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister
GeriGündem Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA - DHA
22.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Herkes seçime giderken seçmen kağıdını yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak. İşte bu kadar. Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük, ister. Bu şehri yalancılar yönetemez." dedi.

Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde seçim otobüsünden halkı selamlayan Binali Yıldırım, Pendik'te düzenlenen mitingde halka seslendi.

Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmasını istemeyenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlar diyor ki; 'savunma sistemini kendiniz kuramazsınız. Siz teröre karşı Afrin ve Trablus'ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Suriye'de terör devleti kurulmasına karşı çıkamazsınız.' Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin evladı Türkiye sevdalısı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyor ki 'Biz Türkiye'yiz 82 milyon Türk evladıyız. Bu milletin evladıyız. Bizlere sadece bu millet emir verir ve gönderir. Bunun dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyiz sadece rükuda eğiliriz." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister

"İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes seçime giderken seçmen kağıdını yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak. İşte bu kadar. Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük, ister. Bu şehri yalancılar yönetemez. Bu şehir Fatih Sultan Mehmet'in bize eseridir."

Binali Yıldırım: Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister

Terör olaylarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlık masasına koydu. Unutmayın, bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, göçmenler...Memleketin her köşesinden Balkanlardan Kafkaslardan bu şehre gelen ve mesken tutan bütün hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır. Doğu ve Güneydoğu'ya kim hizmet yaptı? Bölünmüş yollarla oraları kim donattı. Hastaneler ve okullarla oranın kalkınma açığını kim kapattı? Nasıl insanımızın yüzünü güldürdük, terörün belini kırdıysak İstanbul'da da kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Bir olacağız, iri, diri olacağız birlikte Türkiye olacağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şehit ailesi 10 yıl içinde üçüncü kez evlat acısı yaşadı
Genç avukat cinayetinde sır perdesi aralandı
Ortadan ikiye bölündü, iki kişi öldü... Korkunç şüphe!
Çok acı fotoğraf