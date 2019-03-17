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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
17.03.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız

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Binali Yıldırım: Bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız" dedi.

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sabah saatlerinde ihracatçılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 'Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor" programında ihracatçılara seslenen Yıldırım projelerini anlattı.

Kentin kültür sanat alanında birçok çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; Zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak" dedi.

"DEPREMİ GÖZARDI EDERSEK İSTANBUL'A KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ"

961 mahallede 300'ünde hiçbir kreşin olmadığını belirten Yıldırım, buralara hızlı bir şekilde çocuk yuvası yapacaklarını belirtti. Yıldırım, "Depremi gözardı edersek, İstanbul'a kötülük yapmış oluruz. Depreme yönelik projelerimiz iki işi birden çözecek. Biri çarpık yapılaşmayı düzeltme şansı veriyor, bir diğeri de olası bir depreme karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyor" İfadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "İstanbul için gelecek 5 yıl içinde hedeflerimiz var. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. İstanbul'un ihracatını 75milyar dolardan 125 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ANKARA'SIZ, ANKARA DA İSTANBUL'SUZ OLMAZ"

Binali Yıldırım, "Bazı aday arkadaşlar çok esip gürlüyor. 'Ben İstanbul'u tek başıma yöneteceğim. Ankara'yı bu işlere karıştırmayacağım' diyor. Yani bir ay bütçeniz gelmezse maaş veremezsiniz. Yerinizden kalkamazsınız. İstanbul Ankara'sız, Ankara da İstanbul'suz olmaz" dedi.

Ardından Fatih'e geçen Binali Yıldırım, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi açılışını yaptı. Açılışın ardından sporcular Yıldırım'a İstanbul Kastamonu Spor'un formasını hediye etti.

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