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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.05.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu

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Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oluşturduğu sandık kurulu listesinde kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına ilişkin, "İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım, cuma namazını Beyoğlu'nda Arap Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışı Oktay ve Yıldırım, vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, Arap Cami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla görüşerek, mahallenin sorunlarını dinledi. Esnafı da ziyaret eden Oktay ve Yıldırım, onlarla sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşların ve esnafın ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber televizyon programına çıkma konusuna ilişkin, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz." dedi. "Karar vermek için düşünüyor musunuz?" sorusuna Yıldırım, "Gerekirse düşünülür. Daha günümüz var." karşılığını verdi.

"CHP'nin, YSK'nin oluşturduğu sandık kurulu listesinde yine kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:
"İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey."

Yıldırım, "Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu?" sorusunu "Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. İstanbul'da kamu görevlisi ihtiyacı 7 katı var." diye yanıtladı.

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