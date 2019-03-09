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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.03.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: "Beylikdüzü'ne metro gelecek''

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Binali Yıldırım: "Beylikdüzü'ne metro gelecek''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Beylikdüzü'ndeki Işıldak Kültür Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü'nün, İstanbul'un son yıllarda gelişen bir ilçesi olduğunu ifade ederek, "Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu'da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer." diye konuştu.

Binali Yıldırım: Beylikdüzüne metro gelecek


Yıldırım, Beylikdüzü'nün de diğer ilçeler gibi ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul sıradan bir şehir değil, Türkiye'nin özeti ve üreten şehridir. İstanbulsuz Türkiye düşünülemez. Bunun için İstanbul Hazreti Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı bir şehirdir. Şimdi İstanbul, cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni bir rekora hazır mısınız? 31 Mart'ta genç, yakışıklı başkanımız Mehmet Necati Işık'ı başkan yapıyor muyuz? Bu arada beni de unutmayın."

Yıldırım, Kürt vatandaşların oyları üzerinden "alış-satış yapanlara" en güzel cevabı Beylikdüzü'nün vereceğini belirterek, "Beylikdüzü, 31 Mart'ta bütün bu hayal kuranların hayalini yıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

 

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