Binali Yıldırım: Benim de yakın korumalığımı yapmıştı…
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürülüğüne yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında “Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” dedi.
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