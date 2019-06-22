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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Ben öğretilmiş bir adam değilim

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Binali Yıldırım: Ben öğretilmiş bir adam değilim

Uykusuzlar Kulübü programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım programa damgasını vurdu.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Binali Yıldırım'ın cevapları büyük alkış aldı.

"Su Kaynattı" yorumu güldürdüUykusuzlar Kulübü programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım programa damgasını vurdu.
daha fazla video için

"SU KAYNATTI" YORUMU GÜLDÜRDÜ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir kanalda yayınlanan tv programında İstanbul ve İstanbullular için olan projelerinden bahsetti. Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleşen, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği ortak yayınla ilgili olarak "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Siyasette bir kutuplaşma olduğu söylemleri var. Bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Muhalif birini moderatör seçerek bu süreci başlatmak istedim. Ama o, su kaynattı" şeklinde konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım'ın bu sözleri olay oldu!Uykusuzlar Kulübü programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım programa damgasını vurdu.
daha fazla video için

BİNALİ YILDIRIM'IN BU SÖZLERİ OLAY OLDU!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım!Uykusuzlar Kulübü programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım programa damgasını vurdu.
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BEN YAVAŞ KONUŞURUM, SOYADIM GİBİ İŞ YAPARIM!

Binali Yıldırım, programın sunucusu Okan Bayülgen'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan CHP adayıyla ortak yayınla ilgili bir yorumuna "Bir şeyi unutmayalım Okan Bey. Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım" cevabını verdi. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakiler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

 

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