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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.03.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: ''Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız" 

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Binali Yıldırım: ''Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız" 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin amacının daha güzel günleri, hem şehrine hem de ülkesine getirmek olduğunu belirterek, "Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız." dedi.

Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'un tek başına Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya değinerek, "İstanbul, hapşırsa, Türkiye nezle olur. O yüzden İstanbul'un güçlü olması lazım. İstanbul'un belediye başkanlığı, sadece kentin çöpünü toplamak değil. İstanbul'da nikah kıymak, cenazeleri kaldırmak, yol yapmak, köprü inşa etmek değil. O yüzden Türkiye'yi sırtında taşıyacak şekilde daha fazla üreten, daha fazla iş, aş kapısı açan bir şehir haline gelmesi lazım.

Binali Yıldırım: Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız

İstanbul'un geleceğini böyle görüyoruz. Bunu, elbette ki, ilk önce İstanbul'un kararıyla yapacağız. Pazar günü sandığa gireceğiz. Seçim yapacağız. Yaptığımız seçim, İstanbul'un seçimidir." diye konuştu.

Seçimin, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye başkanlarının seçimi olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Genel siyaset bir şey söyler ama yaşadığımız şehir için beklentilerimiz farklı. Yaşadığımız şehir, bizim, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğidir. O halde, bu şehrin geleceği için sorumluyuz. Kararımızda, bu sorumluluğa ortak olmamız lazım. Bütün kardeşlerimizden mutlaka sandık başına gitmelerini istiyorum. Katılımı önemsiyorum. Şehrin geleceği için önemsiyorum. Tabii, seçmek sizin kararınız.

Oy vermek, gönül işidir. Herkesi dinleyeceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz. Verdiğiniz karar, İstanbul ve memleketimiz için en iyi karar olacak."

"IŞIĞI YAKACAK SİZLERSİNİZ. BİR KEZ AYDINLATIN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN"

Başbakanlık ve Bakanlık yaptığı dönemde, elinden geldiği kadarıyla İstanbul'a hizmet ederek borcunu ödemeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, yapmak istediği hizmetleri de bundan sonra belediye başkanı olarak yerine getireceğini söyledi.

Binali Yıldırım, pazar günü halkın desteğiyle belediye başkanı seçilmesi halinde, İstanbul'a olan borcunun geri kalanını da daha fazla çalışarak, hizmet ederek ödeyeceklerini ifade ederek, "Seçilirsek, tekrar güzel işleri hem Başakşehir hem de İstanbul'a hep birlikte yapacağız.

Anahtar, sizin elinizde. Işığı yakacak sizlersiniz. Bir kez aydınlatın, gerisini bize bırakın. Hepimizin amacı, daha güzel günleri hem şehrimize hem de ülkemize getirmektir. Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğuna işaret eden Yıldırım, "Türkiye, bölgede sadece kendinden sorumlu değil. Aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki 1,5 milyar insan, gözümüzün içine bakıyor. Türkiye, dimdik ayakta durması lazım ki, oralarda huzur olsun." dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz da, birer selamlama konuşması yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Şamil Ayrım, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski vekillerden Harun Karaca, Rıfat Sait, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas ve işçilerin katıldığı program, Mutlusan Yönetim Kurulu Başkanı Kaçmaz ve kardeşlerinin, Binali Yıldırım'a günün anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi. 

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