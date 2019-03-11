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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.03.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görecek”

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Binali Yıldırım: “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, "Ataşehir gerçek hizmetin farkını görmeye başlayacak. Ataşehir finans ve kültürün merkezi olacak. İsmail Erdem ile hem Ataşehir halkı hem de memleket kazanacak” dedi. 

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına yoğun bir gündem ile devam etti. İsmail Erdem, programına Ataşehir Prestij Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretleriyle başladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Erdem, çözüm yollarının hazır olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberlik ruhuyla, ayrım gözetmeksizin her Ataşehirliyi kucaklayacaklarını belirten İsmail Erdem, bölge halkının tüm sorunlarını gidereceklerinin ve Ataşehir’in sorunsuz bir ilçe haline geleceğinin sözünü verdi. 

Binali Yıldırım: “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görecek”


“ATAŞEHİR DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BİR MERKEZ OLACAK”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, programına Ekonomi Kulübü İstanbul tarafından Ataşehir’de bir otelde düzenlenen, İş Dünyası Buluşması’yla devam etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda söz alan Erdem, “31 Mart tarihi, Ataşehir için milat olacak. Ataşehir yeniden doğacak” diyerek tarihi bir seçim olacağına vurgu yaptı. Ataşehir’in finans dünyasının merkezi olduğunu hatırlatan Erdem, “Biz bu merkezi dünya ekonomisine yön veren bir merkez yapmak için her türlü alt yapıyı hazırlayacağız. Ataşehir‘in adını dünyaya duyurmak için çalışacağız. Hükümetimizin başlattığı hamlelere destek vererek, bize verilen görevleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. 

“İSMAİL ERDEM BİLGİLİ, TECRÜBELİ VE BAŞARILI BİR YEREL YÖNETİCİ”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasında; bilgili, tecrübeli ve başarılı bir yerel yönetici dediği İsmail Erdem’in Ataşehir’e katacağı değerden bahsederek, “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görmeye başlayacak. Ataşehir finans ve kültürün merkezi olacak. İsmail Erdem ile hem Ataşehir halkı hem de memleket kazanacak” dedi. 

“HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, HER ATAŞEHİRLİYİ KUCAKLAYACAĞIZ”

Seçim programını Yıldırım ile birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek sürdüren İsmail Erdem, burada yaptığı konuşmada ise MHP Ataşehir İlçe teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “31 Mart yerel seçimlerinde hep birlikte kazanacağız” diye konuştu. 

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