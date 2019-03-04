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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.03.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Albatros'u millet bahçesi yapacağız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece halkının meşhur bir Albatros sorunu olduğunu hatırlatarak, "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet bahçesi olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın." dedi.

Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz." diye konuştu.

"Büyükçekmece'nin çehresini değiştireceğiz"

İlçenin sahip olduğu bu potansiyelini kullanamadığını ve halkın belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Büyükçekmece halkı, hak ettiği hizmetleri alabiliyor mu? Hayır. Artık 25 yılını (Hasan Akgün) doldurmuş, emekli etmenin zamanı geldi. Geç bile kalındı. 31 Mart'a kadar idare edin. 26 gün sonra Büyükçekmece'yi hasretiyle buluşturacak ve gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız. Mevlüt Uysal ile birlikte ilçenin çehresini değiştireceğiz. Büyükçekmece, bugünleri hasretle bekledi."

Yıldırım, Büyükçekmece'ye metrobüsü uzatma ve metroyu getirme sözü vererek, "İnşallah Mevlüt Başkan, bunu da yapacak. TÜYAP'tan bu yana uzatacak ve buraya metrobüsü getirecek. Yetmez. Büyükçekmece'ye metro da gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükçekmece, güzel yeşil bir ilçemiz ama iki tane de yeşil koridor yapacağız. Kuzeydeki ormanlardan güneydeki maviliğe. Yeşil ile maviyi buluşturacağız. Sahil, pırıl pırıl olacak. Mavi bayraklı bir sahile Büyükçekmece'yi kavuşturacağız. Yapacağımız bu yeşil vadi ile beraber bir milyon 400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Büyükçekmece'ye kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok"

Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."

Yıldırım'dan sonra AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de birer kısa konuşma yaparak, halktan 31 Mart seçimleri için destek istedi.
Buradaki konuşmanın ardından Yıldırım, Dizdariye Mahallesi'ne geçerek Merkez Camisi etrafındaki esnafı ziyaret etti.

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