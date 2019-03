Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da ajans ve gazetelerin teknoloji editörleri ve yazarlarıyla bir araya geldi. Endüstri 4.0’ı ‘yeni Sanayi Devrimi’ olarak niteleyen Yıldırım, projelerini bu nedenle İstanbul 4.0 çatısı altında topladığını söyledi.





Belediye Başkan adayı olduğu kente büyük hedeflerle gelen Binali Yıldırım, İstanbul’un akıllı, güvenli, zengin ve hayatı kolaylaştıran bir şehir olacağını belirterek, bunun için bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanacaklarını belirtti. Yıldırım, “İstanbul’un yıllık 232 milyar dolar olan gelirini 300 milyar doların üstüne çıkaracağız. Bunun için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. İstanbul’daki 5.5 milyon gencimiz bizim en önemli kaynağımız. Gençlerimizle birlikte bunu başaracağız” dedi.



Dünyanın üç büyük dönüşüm yaşadığını ve şimdi de Endüstri 4.0 çağının başladığını ifade eden Yıldırım, “Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) kavramıyla başlıyor. Endüstri 4.0, gelişen bilişim teknolojileriyle, geleneksel sanayiyi ve hizmetleri bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bugüne kadar alıştığımız bütün iş yapma biçimlerini, alışkanlıklarımızı, gündelik hayatımızın akışını baştan sona değiştirecek olan yeni bir sanayi devrimidir. Biz de bu nedenle İstanbul’daki projelerimizi ‘İstanbul 4.0 çatısı altında topladık. Daha önceki değişimlerden farklı olarak Endüstri 4.0’ın en önemli ham maddesi yetişmiş, eğitimli genç beyinlerdir. İstanbul buna öncülük edecek. İstanbul Türkiye’nin lokomotifidir. Bu işi İstanbul’da başarırsak tüm Türkiye’de başarmış olacağız” diye konuştu.



“500 MİLYON TL’LİK KAYNAK OLUŞTURACAĞIZ”



Binali Yıldırım, Bayrampaşa’da kurulması planlanan teknoloji merkezinde gençlerin burada akıl teri dökerek yeni fikirler, projeler ve girişimler sergileyeceklerini söyledi. Yıldırım, bu merkezde inovasyon oluşturmak için çalışan gençler için 500 milyon TL’lik bir kaynak oluşturacakları bilgisini verdi.



“İSTANBUL’DA BİNALARA DEPREM UYARI SİSTEMİ TAKILACAK”



Sancaktepe’de kurulacak Afet Yönetimi ve Akıllı Kent Merkezi’nin, şehre dair toplanan verilerin depolandığı merkez olacağını ve büyük verinin burada oluşacağını anlatan Yıldırım, bu veriyi gençlere de açacaklarını söyledi. Akıllı Afet Yönetimi için binalara takılacak sensörler ile yapıların titreşimini izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, deprem ve taşkından doluya kadar afetlere karşı erken uyarı sistemleri geliştireceklerini, akıllı sayaçlarla okuma gibi işlemlerinin online ve anlık yapılabileceğini vurguladı.



“BOŞUNA KIRMIZI IŞIK YANMAYACAK”



İstanbul’da trafik konusunda teknoloji odaklı yenilikler yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Ulaşım Asistanı ile en kısa, en ucuz rotalar, İstanbul’daki tüm ulaşım sistemlerini birleştirerek yerelde anlık çözüm üretilecek. Her gün gerçekleşen 32 milyon seyahatin başlangıç ve bitişi, akış ve sıklığı tüm trafik yönlendirme ve yatırımlarını şekillendirecek büyük veriyi sağlarken; akıllı kavşak uygulamaları yoğunluğa göre akış ayarlayarak trafikte beklemeyi azaltacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak" ifadelerini kullandı.



GEREKLİ SÜREDE SONUCA ULAŞMAYAN TALEP VE ŞİKAYETLER BİNALİ YILDIRIM’IN EKRANINA DÜŞECEK



Binali Yıldırım, belediyeciliğin artık sadece çöp toplamak, su, doğalgaz sağlamak olmadığını anlatarak “Beyaz Masa uygulaması üzerinden gelen her şikayet ve talep ilgili birimlere iletilip ivedilikle çözülecek. Gerekli sürede sonuca ulaşamayan her talep veya şikayet benim bilgisayar ekranıma düşecek. 15 milyon İstanbullunun ihtiyaç ve beklentileri büyük veri analiz havuzunda sentezlenerek benzeri şikayetler oluşmadan önlemler alınabilecek” dedi.