Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”
GeriGündem Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.03.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Endüstri 4.0’ı ‘yeni Sanayi Devrimi’ olarak niteleyerek, projelerini bu nedenle İstanbul 4.0 çatısı altında topladığını söyledi. Yıldırım, Bayrampaşa’da kurulması planlanan teknoloji merkezinde ise değer üretecek gençler için 500 milyon TL’lik bir girişim sermayesi kaynağı oluşturacaklarını kaydetti. 

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da ajans ve gazetelerin teknoloji editörleri ve yazarlarıyla bir araya geldi. Endüstri 4.0’ı ‘yeni Sanayi Devrimi’ olarak niteleyen Yıldırım, projelerini bu nedenle İstanbul 4.0 çatısı altında topladığını söyledi. 

Binali Yıldırım: “Akıllı İstanbul gençlerle gelecek”


Belediye Başkan adayı olduğu kente büyük hedeflerle gelen Binali Yıldırım, İstanbul’un akıllı, güvenli, zengin ve hayatı kolaylaştıran bir şehir olacağını belirterek, bunun için bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanacaklarını belirtti. Yıldırım, “İstanbul’un yıllık 232 milyar dolar olan gelirini 300 milyar doların üstüne çıkaracağız. Bunun için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. İstanbul’daki 5.5 milyon gencimiz bizim en önemli kaynağımız. Gençlerimizle birlikte bunu başaracağız” dedi. 

Dünyanın üç büyük dönüşüm yaşadığını ve şimdi de Endüstri 4.0 çağının başladığını ifade eden Yıldırım, “Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) kavramıyla başlıyor. Endüstri 4.0, gelişen bilişim teknolojileriyle, geleneksel sanayiyi ve hizmetleri bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bugüne kadar alıştığımız bütün iş yapma biçimlerini, alışkanlıklarımızı, gündelik hayatımızın akışını baştan sona değiştirecek olan yeni bir sanayi devrimidir. Biz de bu nedenle İstanbul’daki projelerimizi ‘İstanbul 4.0 çatısı altında topladık. Daha önceki değişimlerden farklı olarak Endüstri 4.0’ın en önemli ham maddesi yetişmiş, eğitimli genç beyinlerdir. İstanbul buna öncülük edecek. İstanbul Türkiye’nin lokomotifidir. Bu işi İstanbul’da başarırsak tüm Türkiye’de başarmış olacağız” diye konuştu. 

“500 MİLYON TL’LİK KAYNAK OLUŞTURACAĞIZ”

Binali Yıldırım, Bayrampaşa’da kurulması planlanan teknoloji merkezinde gençlerin burada akıl teri dökerek yeni fikirler, projeler ve girişimler sergileyeceklerini söyledi. Yıldırım, bu merkezde inovasyon oluşturmak için çalışan gençler için 500 milyon TL’lik bir kaynak oluşturacakları bilgisini verdi. 

“İSTANBUL’DA BİNALARA DEPREM UYARI SİSTEMİ TAKILACAK”

Sancaktepe’de kurulacak Afet Yönetimi ve Akıllı Kent Merkezi’nin, şehre dair toplanan verilerin depolandığı merkez olacağını ve büyük verinin burada oluşacağını anlatan Yıldırım, bu veriyi gençlere de açacaklarını söyledi. Akıllı Afet Yönetimi için binalara takılacak sensörler ile yapıların titreşimini izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, deprem ve taşkından doluya kadar afetlere karşı erken uyarı sistemleri geliştireceklerini, akıllı sayaçlarla okuma gibi işlemlerinin online ve anlık yapılabileceğini vurguladı. 

“BOŞUNA KIRMIZI IŞIK YANMAYACAK”

İstanbul’da trafik konusunda teknoloji odaklı yenilikler yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Ulaşım Asistanı ile en kısa, en ucuz rotalar, İstanbul’daki tüm ulaşım sistemlerini birleştirerek yerelde anlık çözüm üretilecek. Her gün gerçekleşen 32 milyon seyahatin başlangıç ve bitişi, akış ve sıklığı tüm trafik yönlendirme ve yatırımlarını şekillendirecek büyük veriyi sağlarken; akıllı kavşak uygulamaları yoğunluğa göre akış ayarlayarak trafikte beklemeyi azaltacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak" ifadelerini kullandı. 

GEREKLİ SÜREDE SONUCA ULAŞMAYAN TALEP VE ŞİKAYETLER BİNALİ YILDIRIM’IN EKRANINA DÜŞECEK

Binali Yıldırım, belediyeciliğin artık sadece çöp toplamak, su, doğalgaz sağlamak olmadığını anlatarak “Beyaz Masa uygulaması üzerinden gelen her şikayet ve talep ilgili birimlere iletilip ivedilikle çözülecek. Gerekli sürede sonuca ulaşamayan her talep veya şikayet benim bilgisayar ekranıma düşecek. 15 milyon İstanbullunun ihtiyaç ve beklentileri büyük veri analiz havuzunda sentezlenerek benzeri şikayetler oluşmadan önlemler alınabilecek” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çarpıcı açıklamalar: ''Bugün bana kızıyorlar... Soylu sert konuşuyor diye...''

Demet Akbağ'ın eşi kaza yaptı... Durumu ağır

Kırmızı bültenle aranıyordu Bursa'da yakalandı

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri! Bünyamin Sürmeli uyardı...