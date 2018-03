Binali Yıldırım: Afrin'i gerçek sahiplerine vereceğiz

Başbakan Yıldırım, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.



Konuşmasına tüm Muğlalıları selamlayarak başlayan Yıldırım, Muğla'nın ilçelerinin dünya çapında bir marka, Ege insanının da gönül ve sevgi insanı olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini dile getiren Yıldırım, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.



Yıldırım, AK Parti kongrelerinin bir başka olduğunu vurgulayarak, "Biz her kongremizden daha güçlü çıkarız, saflarımızı daha da sıkılaştırırız. Millet sevdalısı kadroların yarışı millete hizmet yarışıdır. Gayretinizi, fedakarlığınızı tebrik ediyorum. Sizlerle bu salonda, salonun dışında bu coşkuyu yaşamak bizlere güç veriyor, heyecan veriyor." diye konuştu.



"Afrin... analar ne aslanlar doğurmuş, maşallah." ifadesini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor, ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Racu'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu yiğitçe mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Racu'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi, onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyor, hayırlı, güzel ömürler diliyorum."



"Alçaklara hak ettikleri dersi vermeye var mıyız?"



Vatanın şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya hazır mı Muğla?" sorusunu yönelten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Alçaklara hak ettikleri dersi vermeye var mıyız? O halde birbirimizi daha çok seveceğiz. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Her bir vatandaşımızın, kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. Daha çok çalışacağız, ülkemizi daha da büyüteceğiz, şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadele en meşru hakkımızdır."



Başbakan Yıldırım, bölgede barış, kardeşlik, huzur ve güven ortamının tesisini istediklerinin ve bunun için mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı'yla oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de teröristleri temizleyip Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız, orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Görüyorsunuz işte kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Amansız mücadele veriyoruz"



Muğla'nın kadınlarının 2002'den bu yana demokrasi mücadelesinde kendileri ile birlikte olduğuna dikkati çeken Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçti, yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa gün gelir hesabını verir. İşte Fetocu hainler, onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacağını zannettiler ama yanıldılar. Millet 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle sokağa inerek, meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktı, cumhurbaşkanına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu."

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşların yarısının kadınlardan oluştuğunu kaydederek, "Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz, Allah hepinizden razı olsun. Bu millete oyun sökmez, bu millet diz çökmez, bu millet esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin, ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.