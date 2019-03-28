Binali Yıldırım açıkladı! "Londra'yı geçeceğiz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber- İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınına katıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, İstanbul'un yeşil alan sorununa değindi. Yıldırım, "Her mahalleye mutlaka bir adet çocuk parkı olacak. Her ilçede bir Millet Bahçesi olacak ve yeşil koridorlar olacak. Bu yeşil koridorlar İstanbul için çok önemli. Silivri'den Pendik'e kadar 20 tane dereler var. Bu dereler yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Bu dereleri tekrar açıp etrafını yürüyüş yolları yapacağız. Oralarda piknik alanı ve yeşil yollar yapacağız Yeşil ve maviyi buluşturacağız. İstanbul'un mevcut yeşilim yarısı kadar tekrar İstanbul'a yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet yaya ve ortada da dere olacak. Hem taşkın koruma ve afetten koruyacak ve İstanbul'u daha da yeşillendirecek. İstanbul'da deprem toplanma alanını böylece arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"39 İLÇEDE OTOPARK OLUŞTURACAĞIZ VE TRAFİK BİR NEBZE RAHATLAYACAK"

İstanbul'un otopark sorununa değinen Yıldırım, "İstanbul'un böylede bir sorunu ortada çünkü. İstanbul'un otopark sorunu mevcut. Yıllarca ruhsatlar verildi insanlar oraları dükkana çevirdi cezayı ödeyip otoparktan kurtuldu. Araç sayısı İstanbul'da 4 milyon oldu. 1 Milyon 700 bin otopark ihtiyacımız var. Araçların sayısı arttığından da otopark sorunu ortaya çıkacak. 39 ilçede otopark oluşturacağız ve trafik bir nebze rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

"RAYLI SİSTEMLERİ ARTTIRACAĞIZ VE BUNLAR DA TRAFİĞE ÇÖZÜM OLACAK"

Yıldırım, "Raylı sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin kilometre yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız" dedi.

"SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR HAYAL DEĞİL"

Teknoloji kullanılarak İstanbul'da hayatın kolaylaştırılacağını söyleyen Yıldırım, "Geniş bant hızlı internet olmasa bu ekonomi, ticaret nasıl gelişecek? İstanbul akıllı şehir vizyonu ile yönetilecek. Big Data geleceği değiştirecek. Lamba yanmadığında anında haberiniz olacak. Sorunlarla ilgili geleceğe dair elinizde bilgiler olacak. Yapay zeka, robotlar kullanılacak. İnsanlar eve gitmeden evi yönetecek. Sürücüsüz araçlar hayal değil. Bu teknolojileri kullanarak İstanbul'da hayatı kolaylaştırabiliriz" diye konuştu.

"METROBÜS'TE YAPILACAK PROJELERLE KAPASİTEYİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ"

İstanbul'da Metrobüs'le ilgili projeleri olduğunu belirten Yıldırım, "Metrobüs'le ilgili düşüncelerimiz var. Metrobüs'te yapılacak projelerle kapasiteyi daha da arttıracağız. Metrobüs çözümlerle birlikte akıllanacak, kapasite yüzde 50 artacak" şeklinde konuştu. Yıldırım Eminönü-Eyüp arası tramvayın bu sene bitebileceğini söyleyerek, "Eminönü-Eyüp arası tramvay bu sene bitebilir, Mahmutbey-Mecidiyeköy arası tramvay bu sene bitebilir. İstanbul'un altında da bir şehir artık göreceğiz. 241 noktada kavşak iyileştirme yapılacak. Trafikte 50 dakikalık süre 32 dakikaya inecek. Altyapısı en fazla gelişmiş dünyada 9. ülkeyiz bunu 12 yılda başardık. Bu projeleri başarma konusunda bütçede sıkıntı yok, finansal bir sıkıntı da yok onun hesabını yaptık" dedi.

"2 YIL İÇİNDE TÜM KAMU ALANLARINDA İNTERNET ÜCRETSİZ ALACAK"

2 yıl içinde tüm kamu alanlarında internetin ücretsiz olacağını söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerimiz bizim için en büyük sermaye. Makamlar gelip geçici, bunlar bir imtihan yeri. Burada pusulayı şaşırmazsanız sınavı geçmiş olursunuz. Önemli olan gönüllerde makamlar kurmak. Toplamda 1 milyon 50 bin yeni genç oy kullanacak. Gençlere yönelik güzel projelerimiz var bu gençlerle sosyal medyadan vesaire buluştuk. Gençlerle ilgili yeterli mesajları buralardan verdiğimi düşünüyorum. İletişimde devrim yaptık, 2G vardı şimdi 5G geliyor bütün hayatı değiştirecek. Fiber ağ trafik kadar önemli. Fiber ağın 100 bin KM'ye çıkması lazım. Bu fiziksel trafik kadar önemli. 2 yıl içinde tüm kamu alanları ve bütün açık yaşam alanlarında internet ücretsiz olacak."

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