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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-
08.05.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 3’te 1’i şartları tutmayan, memuriyetleri olmayan kişiler

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün akşam teravih namazından sonra, Tokat İli Turhal İlçesi Üçyol Köyü Derneğine uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldırım burada kısa bir açıklama yaparak, Seçimden sonra açıkladıkları oy farkı neydi? 29 bin 405. Biz itiraz edince sandıkların sadece yüzde 10’u sayılmış ve fark 13 bin 729’a düşmüştür. Yaklaşık 16 bin oy iç edilmiş. Eğer bu sandıkların tamamı sayılsaydı sonucu siz tahmin edin. Geriye kalıyor 7.5 milyon oy. Sayılan 1 milyondan da eksik, 850 bin oy sayıldı. Toplam oy kullanan sayısı 8.5 milyonun üzerinde. Yüzde 90 oy sayılmadı. Yüzde 10’da eğer 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90’da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Bu bile tek başına bu seçimde bir hile yapıldığını, oyların maalesef karşı tarafa yazıldığını ve iptale götürüldüğünü gösteriyor" dedi.

SANDIK GÖREVLİLERİ

Yıldırım, Bir başka konu; İş Bankası’ndan, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılıyor. Böyle bir şey yok. Kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık, seçik yazılıyor. Buna rağmen niye yazılıyor. Hatta İstanbul’un dışından görevliler yazılıyor. Başka ilçeden görevliler yazılıyor. Burada insan yok mu, memur yok mu? Hepsi var. Böylece 19 bin civarında görevlendirme var. Yani toplam sandıkta 2 memur var, biri başkan, biri memur. Bunların 3’te 1’i şartları tutmayan, memuriyetleri olmayan kişiler" şeklinde konuştu.

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