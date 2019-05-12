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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.05.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

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Binali Yıldırım: 23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz." dedi.

Yıldırım, Beyoğlu Belediyesinin Taksim'de düzenlediği geleneksel "Gönül Soframız" iftar programında vatandaşlara seslendi.

Ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni eden Yıldırım, "Bildiğiniz gibi bugün Anneler Günü. Anneler bizim baş tacımız. Anneler bizi doğuran, yetiştiren en değerli varlıklarımızdır. Anneler, cennet ayaklarının altında olduğu söylenen en değerli varlığımızdır. Bu vesileyle Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nun İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız'ın ilçeye önemli hizmetler yapacağını söyledi.

Önceki dönem belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan'a hizmeti için teşekkür eden Yıldırım, Yıldız'a verilen destek için vatandaşlara şükranlarını sundu.
Yıldırım, 31 Mart'taki seçimleri anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bütün İstanbullu hemşehrilerimize duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin 23 Haziran'a kadar artarak devam etmesini de bekliyorum."

Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kısa birer selamlama konuşması yaptı.

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