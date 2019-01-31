Binali Bey’e yakışır bir tavır oldu
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararı için “Binali Bey’e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi. Kendisinin bu kararını açıklamış olması sevindirici. Böyle bir karar aldığı için teşekkür ediyoruz” dedi.
Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında ekonominin kötüye gittiğini vurgulayarak, “Marketçiler patlıcan ve biber satmama kararı aldı. Niçin? Çünkü her an hain damgası yiyebilirler” dedi. Karamollaoğlu özetle şunları söyledi: “Bugün iktidar sahipleri içinde bulundukları konfor ve rahatlıktan dolayı krizi hissetmiyor olabilir. Fakat vatandaşın canı yanıyor manav raflarında. Bu ülkede soğan fiyatları artıyor, soğan üreticisi suçlu oluyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor, market sahipleri suçlu oluyor. Fakat ne hikmetse ekonominin bu denli kötüye gitmesinden iktidarın zerre payı olmuyor. Piyasada hissedilen gerçek enflasyon bugün en aşağı yüzde 60 oranındadır. Bu gerçeğe rağmen suçu küçük esnafa yıkmak vicdana sığmaz.”
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