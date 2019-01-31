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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Binali Bey’e yakışır bir tavır oldu

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Binali Bey’e yakışır bir tavır oldu

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararı için “Binali Bey’e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi. Kendisinin bu kararını açıklamış olması sevindirici. Böyle bir karar aldığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında ekonominin kötüye gittiğini vurgulayarak, “Marketçiler patlıcan ve biber satmama kararı aldı. Niçin? Çünkü her an hain damgası yiyebilirler” dedi. Karamollaoğlu özetle şunları söyledi: “Bugün iktidar sahipleri içinde bulundukları konfor ve rahatlıktan dolayı krizi hissetmiyor olabilir. Fakat vatandaşın canı yanıyor manav raflarında. Bu ülkede soğan fiyatları artıyor, soğan üreticisi suçlu oluyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor, market sahipleri suçlu oluyor. Fakat ne hikmetse ekonominin bu denli kötüye gitmesinden iktidarın zerre payı olmuyor. Piyasada hissedilen gerçek enflasyon bugün en aşağı yüzde 60 oranındadır. Bu gerçeğe rağmen suçu küçük esnafa yıkmak vicdana sığmaz.” 

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