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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Binali Bey vazgeçerse şaşırmayın’

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‘Binali Bey vazgeçerse şaşırmayın’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde en başından beri Ankara için Mansur Yavaş’ı, İstanbul için de Ekrem İmamoğlu’nu düşündüğünü söyledi. Televizyonların Ankara temsilcileri ile önceki akşam bir araya gelen Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin İstanbul adayı olacağı belirtilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım için “Adaylıktan vazgeçerse şaşırmayın. Ekrem Bey’in yükselişi karşısında herhalde yenilmek istemez” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

İZLEDİĞİMİZ ÇİZGİYE UYGUN

“Ankara, İstanbul, Adana, Mersin bizim için önemli. Buralarda adayların çalışmaya erken başlaması gerekiyordu. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, doğrudan doğruya ilçe başkanlığından süzülüp gelen bir adayımız. Yerel yönetimlerdeki başarısıyla belki geniş kitleler için sürpriz oldu ama benim için sürpriz olmadı. Kendisini başarılı buluyordum. İzlediğimiz çizgiye de uygun düşüyordu. Hep böyle ilçe belediyelerinde performans gösterenleri ana kent belediyesine taşımak gibi politika izledik. Adana’da Zeydan Karalar da öyle oldu. Bursa da öyle olacak. Arkasında başarı hikâyesi olan belediye başkanlarının seçilmesi daha güzel oluyor.

(Ekrem İmamoğlu isminde en başından beri tavrınız bu muydu?) Doğrudur. (Mansur Bey konusunda?) O da doğrudur. Aday kafamda vardı, ama onlara ‘siz adaysınız’ demedim hiçbir zaman. O süreçte başarılarını, çalışmalarını görmem lazımdı.
Mansur Yavaş üyeliği konusunda bir sorun yoktu. Ayrılması yeniden üye olmaması anlamına gelmez. Üye oldu. Mansur Bey’le ben çok önceden de görüşüyordum. Bizim herhangi bir partilimizin, partiden ayrılıp İYİ Parti’den aday olması mümkün olabilir.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

(İttifak çalışmaları) Ana kent belediye başkanlarını belirlerken, isim bazında görüşme yapılmıyor. Etik de değil. Onların adayını biz, bizimkini onlar belirlesinler yaklaşımı doğru değil. Hangi kentlerde kimin aday göstereceğini oturup konuştuk. Biz onların, onlar da bizim adaylarımıza saygılı oldular. İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor. Belediyeler, ana kent için nasıl çalışma yapıldıysa, aynı şekilde büyükşehir ilçeleri için de çalışma yapılıyor.

EN ZORLANDIĞIM İLLER

(İYİ Parti’nin nasıl bir katkısı olacak CHP’ye?) Mutlaka bir katkısı olabilir. Antalya’da, Mersin’de, İstanbul’da Ankara’da katkısı olur. Her siyasal parti, ‘oyumu nasıl arttırabilirim’ arayışı içinde. Bizim beklediğimiz katkıları İYİ Parti de CHP’den bekler. Partiler arasında bir gerginlik, çatışma değil, uyum olması gerekli. Biz de o uyumu sağlamaya çalışıyoruz. (İYİ Parti adayına) Destek vereceğiz. Sonuçta işbirliği yapıyoruz. Bizim tabanımız bilinçlidir. Oyu niçin, hangi gerekçeyle kullandığını gayet iyi bilir. Büyükşehir belediyesi İYİ Parti’ye bırakılmışsa, seçmen kitlemiz belediye başkanının seçilmesi için gereken çabayı gösterecektir. Belediye meclisi üyelikleri farklı olacak. Bu seçimler demokrasiden yana olanlarla karşı olanların seçimi aslında.
(İttifak görüşmelerinde) En zorlandığım yer Balıkesir ve Denizli.” 

YANIT VERMEYECEĞİZ

“Erdoğan, seçim çalışmalarını tümüyle CHP ve bireysel olarak benim üzerime inşa etmeye çalışacak, onu görüyoruz. Bütün saldırılarını yapacak hakarete varan boyutta ama ben yanıt vermeyeceğim, arkadaşlarım da yanıt vermeyecekler. Biz doğrudan doğruya vatandaşın sorunlarıyla ilgileneceğiz. Erdoğan ekonomiden söz ederse ona yanıt veririz. Siyaseti kişisel bir mücadele alanına taşırsa vatandaşın bunca derdi varken onu doğru bulmuyoruz. Biz ‘Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak’ dedik ve bunu yapacağız. AK Parti tabanına da hitap ediyoruz. İş güvencesi de veriyoruz belediye işçilerine.”

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