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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.11.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Binalar yıkılınca ortaya çıktı! Trabzon'da müthiş keşif

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Binalar yıkılınca ortaya çıktı! Trabzon'da müthiş keşif

Trabzon’da kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan bin 500 yıllık tarihi köprünün akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan tarihi köprü ile ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu. 19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan köprüde ortaya çıktığı tarihten itibaren hiçbir çalışma yapılmadı. Bin 500 yıllık köprünün kente kazandırılmasıyla 4 bin yıllık şehrin tarihine ışık tutması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, bin 500 yıllık su kemerinin oyuncağa çevrildiğini belirterek Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi yapının köprü olmadığının belirtildiğini söyledi. Erüz, “Tabakhane Vadisi'nin deniz kısmında mumhane köprüsü var. Mumhane köprüsü tesadüfen üzerindeki binalar yıkılınca birdenbire kendisini açığa çıkarttı. Yoksa kimsenin çıkartmaya niyeti yoktu. Köprü açığa çıktı ve şuanda mumhanenin orada etrafı saçlarla çevrili olarak duruyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak biz de inceleme yaptık” dedi.

"KÖPRÜ AÇIĞA ÇIKTI 'BU NEREDEN ÇIKTI' DİYORLAR

Köprünün tamamen ortaya çıkartılarak şehre kazandırılması için talepte bulunduklarını dile getiren Erüz, “1810’larda Trabzon’a gelerek seyahat eden bir Ermeni papaz tarafından yazılan bir seyahatname var. Seyahatnamede Mumhane Kapısı'nın önünde bir köprüden ve üzerindeki binalardan bahsediliyor. Yani şuanda yıkılan binaları tarif ediyor. Bundan 200 yıl önceyi bahsediyoruz, bunlar yazılmış. Biz bu köprünün korunması, açığa çıkartılarak o bölgenin ona göre rehabilite edilmesi tarihi dokuyla birlikte turizm, tarih ve kültür şehri Trabzon’a yakışır bir tarihi yapının ortaya çıkartılarak kazandırılması için talepte bulunduk. Ama ne yazık ki Koruma Kurulu'ndan bu köprü değildir, bu bir menfezdir dendi. 'Peki, menfez ne zaman yapıldı?' diye sorulduğunda, 'Bilmiyoruz herhalde 100 yıldır' dendi. Peki 100 yıl önce yapılan bir yapı tarihi eser midir? olmaya da bilir deniliyor. 'Köprü açığa çıktı bu nereden çıktı' diyorlar” ifadelerini kullandı.

 

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