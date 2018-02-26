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    Binada can pazarı!

    DHA
    26.02.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    İzmit'te bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 5'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Dumanlar binayı sararken vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

    Olay, öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak’ta meydana geldi. Jale Şen’in yaşadığı 3’üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

    Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi.

    Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveniyle indi.

    Yangında, binada yaşayan 5’i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

    Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Binada can pazarı
    Binada can pazarı

    Binada can pazarı
    Binada can pazarı

    Etiketler: Bina , taciz , son dakika
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